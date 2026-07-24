Video: hizo el gol de la victoria para Argentinos, se sacó la camiseta y lo expulsaron por doble amarilla

Diego Porcel convirtió el 3-2 sobre Sarmiento de Junín pero se olvidó que estaba amonestado. Al sacarse la casaca, chau a las duchas. Video.

Diego Porcel convirtió el 3-2 sobre Sarmiento de Junín pero se olvidó que estaba amonestado. Al sacarse la casaca, chau a las duchas.

Diego Porcel pasó de la euforia absoluta al lamento en cuestión de segundos. En el marco de la primera jornada del Torneo Clausura 2026, el delantero fue el gran protagonista del agónico triunfo de Argentinos Juniors por 3-2 ante Sarmiento de Junín, aunque terminó firmando una de las secuencias más insólitas de la fecha.

El atacante, que ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo en reemplazo de su compañero para darle aire al ataque de La Paternal, marcó el gol del triunfo cuando el reloj ya marcaba el tiempo cumplido bajo una copiosa lluvia en Junín. Sin embargo, la desmedida alegría le jugó una mala pasada.

La insólita expulsión de Porcel por doble amarilla Porcel ya cargaba con una tarjeta amarilla recibida a los 30 minutos del complemento. Llevado por la emoción del gol agónico, el futbolista se quitó la camiseta para celebrar con sus compañeros, omitiendo por completo el reglamento y la sanción previa que pesaba sobre él.

La reacción del jugador al volver a colocarse la casaca reflejó de inmediato el blooper cometido:

El gesto de culpa: Se tapó el rostro y se agarró la cabeza, plenamente consciente de la expulsión inminente.

El intento de rescate: Varios compañeros intentaron cubrirlo ante la mirada del juez para evitar la sanción.

El fallo arbitral: El árbitro Luis Lobo Medina esperó con calma a que finalizaran los festejos y le mostró la segunda cartulina amarilla, decretando su expulsión automática. Debido a esto, el equipo dirigido por Nicolás Diez tuvo que resistir los instantes finales del encuentro con un hombre menos para asegurar los tres puntos.

Fin a una racha de cinco meses sin convertir Más allá de la insólita expulsión, el tanto ante el "Verde" de Junín tuvo un valor especial en lo personal para Porcel, ya que le permitió cortar una sequía de más de cinco meses sin festejar un gol oficial con la camiseta del Bicho. Su último antecedente en las redes guardaba un paralelismo casi idéntico Dato Clave: Su último gol registrado había sido el 18 de febrero de 2026 frente a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, por la fase previa de la Copa Libertadores. Aquella noche, Porcel también saltó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo para marcar el 1-0 definitivo de la victoria.