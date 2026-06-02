Liga Nacional de Básquet: Gimnasia y Ferro definen al segundo finalista

Tan parejos están Gimnasia y Ferro que esta noche de martes deberán luchar por el último pasaje para la gran final de la Liga Nacional de Básquet en un quinto juego. El torneo tiene a un protagonista en el partido por la medalla dorada y la copa se trata de Quimsa de Santiago del Estero, que venció a Boca Juniors por 94 a 83.

Esta noche desde las 22, en el marco de los play offs de semifinales de la Liga Nacional de Básquet habrá un duelo entre dos de los equipos más competitivos de la temporada. Gimnasia cerró la fase regular en el segundo puesto con récord de 24 triunfos y 12 derrotas, lo que le permitió meterse directamente en los cuartos de final. Allí tuvo que trabajar hasta el quinto juego para dejar en el camino a Independiente de Olivia.

turon dos

En la etapa regular se repartieron victorias. Oeste ganó en Caballito por 84 a 72, mientras que Gimnasia respondió en el Socios Fundadores con un 88-75. Ya en semifinales, los dos encuentros disputados en Comodoro Rivadavia mostraron una serie intensa y equilibrada.

El primer juego quedó para el Mens sana por 81 a 77 luego de resistir la reacción visitante en el complemento, mientras que el segundo también se resolvió en los minutos finales con triunfo local por 79 a 74. Marcos Chacón fue clave con 19 puntos en el último encuentro, mientras que Jonatan Torresi lideró a Ferro con 15 unidades.

La serie se mudó a Caballito y Ferro descontó en el cruce al imponerse por 74-70 con gran segundo cuarto que le permitió dejar a su rival por debajo de sus promedios de anotación. Igualmente, el Mens sana estuvo cerca de dar el batacazo luego de un parcial de 25-11, pero no le alcanzó. Sobre el final, el local fue más efectivo y se quedó con el triunfo.

En el cuarto capítulo, Ferro hizo valer su localía en Caballito, derrotó a Gimnasia por 81 a 73 e igualó la serie semifinal 2-2 para forzar un quinto y decisivo encuentro en Comodoro Rivadavia. Tras una primera mitad muy equilibrada que terminó empatada en 36, el Verdolaga elevó su intensidad defensiva en el complemento, provocó errores en el conjunto patagónico y encontró respuestas ofensivas para inclinar la balanza. Rodrigo Gallegos fue la gran figura de la noche con 19 puntos y 6 rebotes, mientras que Emiliano Toretta lideró a Gimnasia con 21 unidades.

¿Cómo está el historial entre Ferro y Gimnasia?

El historial general favorece al Mens sana. Se enfrentaron en 76 oportunidades por Liga Nacional, con 45 triunfos para Gimnasia y 31 para Ferro. Pero los partidos hay que jugarlos y después hablar.

¿Dónde verlo?

GIMNASIA Y ESGRIMA (2) - FERRO CARRIL OESTE (2)

Hora: 21.05. TV: TyC Sports 2.

Árbitros: Juan Fernández, Roberto Smith, Raúl Lorenzo.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).