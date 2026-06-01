Comienza el verdadero torneo en el básquetbol mendocino

Los seguidores e hinchas del buen básquet están de parabienes, porque ahora arrancará el verdadero torneo, ya que la fase clasificatoria de la Súperliga bajó el telón.

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En la última ronda de lances fue todo muy normal y ganaron los que tienen más "apuestas" a su favor, aquellos quintetos que pintan para buscar la medalla dorada en la principal competencia cestera de la Provincia de Mendoza.

Otros pormenores. Cabe señalar que una vez culminada la primera etapa de la competencia, descendió Municipalidad de San Carlos. La repesca la jugará la Municipalidad de Junín con el subcampéón del torneo de Ascenso y salvaron la categorái Atlético San Martín y Andes Talleres.

En uno de los clásicos del básquet de Mendoza, AD Anzorena dio cuenta de General San Martín Pacífico por un ajustado 69 a 62.

Por otra parte, Israelita Macabi no tuvo inconveneintes en vencer al quinteto de Andes Talleres por 101 a 66.

En el Norte del Gran Mendoza, Huracán Las Heras batió al elenco de Atenas, por 94 a 90.

En el Derby de la zona Este de Menoza, Rivadavia Básquet aplastó a Municpalidad de Junín, por 79 a 67.

En tanto, Atlético San Martín consiguió una victoria importante frente al conjunto de Municipalidad de San Carlos por 70 a 50.

Por último Godoy Cruz derrotó a su simlar de UD San José por 95 a 82.

La perlita de la fecha

En el juego que sostuvieron Godoy Cruz y U. D. San José, que fue muy accidentado y estuvo parado por una hora por un golpe que recibió Thiago Demonte. La ambulacia llegó 50 minutos tarde según consigna el sitio Salto Inicial.

pizó Básquet Thiago Demonte espera con paciencia la ambulancia, que demoró 50 minutos.

Las llaves de cuartos de final

Las duplas de la próxima etapa quedaron de la sigueinte manera: Anzorena vs. General San Martín Pacífico. Godoy Cruz AT vs. UD San José; Rivadavia Básquet vs. Israelita Macabi y Huracán Las Heras vs. Atenas. Recordemos que en esta instancia se juega al mejor de tres partidos.

cuartos basquet

Otros pormenores

Descendió al Torneo de Ascenso: Municipalidad de San Carlos (12)

Jugará reválida con el subcampeón del Torneo de Ascenso: Municipalidad de Junín (11) .

Mantuvieron categoría: Atlético Club San Martín (9) y Andes Talleres (10).