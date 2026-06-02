2 de junio de 2026 - 18:33

Estos son los representantes del básquet en torneos internacionales

Seis clubes de básquet tendrán participación a nivel continental la próxima temporada. Tanto en la Champions League Americas y Liga Sudamericana

Básquet. Boca Juniors es el último campeón en la BCLA y espera un guiño de la FIB para competir de nuevo en ese torneo, si no deberá hacerlo en la LSB

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Quimsa, Ferro y Gimnasia tienen asegurado su lugar en la Champions League Americas. Boca, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club aparecen como los representantes del básquet local para la Liga Sudamericana, aunque en el caso del Xeneize resta conocer si FIBA contempla una plaza especial por ser el último campeón de América.

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Básquet. Hoy se sabrá quien diputará la finalísima liguera ante Quimsa. La serie de semifinal está muy pareja entre Ferro y Gimnasia.

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Ya quedaron definidos los clubes que representarán al país en las principales competencias continentales de FIBA durante la campaña 2026/27.

ligueros

La temporada 2025/26 de la Liga Nacional entró en su etapa decisiva, con la definición de Quimsa como finalista y este martes con el quinto juego de la semifinal entre Gimnasia de Comodoro y Ferro, y también terminó de ordenar el mapa internacional para el básquet argentino.

Liga de Campeones de América

La Basketball Champions League Americas tendrá, en principio, tres equipos argentinos: Quimsa, Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. La “Fusión” aseguró su clasificación al meterse en las Finales de La Liga, mientras que Ferro ya tenía su lugar garantizado por haber sido campeón de la última Liga Sudamericana.

El tercer boleto quedó para Gimnasia de Comodoro, que se ganó su plaza por su gran campaña en la fase regular y por el reordenamiento de cupos. El Mens sana había terminado segundo en la tabla general y, además, se vio favorecido por el hecho de que Ferro ya contaba con clasificación directa por su título sudamericano. Así, el equipo patagónico volverá a tener presencia internacional.

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Liga Sudamericana

Para la Liga Sudamericana, los representantes argentinos serán Boca Juniors, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club. El Xeneize aparece dentro de los clasificados a este certamen, aunque su caso mantiene una particularidad: Boca es el último campeón de la Champions League Americas, tras vencer a SESI Franca en la final disputada en Buenos Aires.

Por ese antecedente, resta aguardar si FIBA confirma algún criterio especial para el campeón vigente de la BCLA de cara a la edición 2026/27. Hasta el momento, La Liga Nacional informó el reparto de plazas con Boca, Regatas y Oberá para la Liga Sudamericana, y con Quimsa, Ferro y Gimnasia para la BCLA.

El caso de Oberá Tenis Club también tuvo su movimiento. En principio, la plaza correspondía a Obras Basket por su ubicación final, pero tras la decisión del club de vender su plaza, la próxima temporada de La Liga Nacional, ese lugar fue reasignado al conjunto misionero, el siguiente mejor ubicado en la clasificación.

De esta manera, el básquet del país volverá a tener seis representantes en el plano continental. Entre la BCLA y la Liga Sudamericana, la presencia nacional buscará sostener el protagonismo que los clubes vernáculos vienen construyendo en los últimos años, con Boca como campeón vigente de América y con Quimsa, Ferro, Gimnasia, Regatas y Oberá preparados para asumir nuevos desafíos internacionales.

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