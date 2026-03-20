20 de marzo de 2026 - 11:57

Liga Argentina de Básquet: Huracán Las Heras cayó ante Comunicaciones y descendió al Torneo Federal

Comunicaciones le ganó a Huracán Las Heras por 99 a 66, lo que condenó al equipo mendocino perder la categoría en la Liga Argentina de Básquet.

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET. Sexto triunfo al hilo de Comu en Mercedes y descenso de Huracán Las Heras.&nbsp;

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET. Sexto triunfo al hilo de Comu en Mercedes y descenso de Huracán Las Heras. 

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Gentileza: Prensa Liga Argentina de Básquet.
Los Andes | Redacción Deportes
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Liga Argentina: el análisis del triunfo de Comunicaciones sobre Huracán Las Heras

Comienzo equilibrado y de bajo goleo, con ambos equipos priorizando la defensa. Comunicaciones hizo daño en la pintura, mientras que la visita repartía el goleo y buscaba correr cada vez que encontraba a Reyes en ventaja. Desde la banca, Allende aportó energía y seis puntos consecutivos que le permitieron al local tomar una leve diferencia (19-16). Entre imprecisiones y posesiones mal resueltas de ambos lados, el cuarto se fue consumiendo hasta cerrarse con Comu al frente por 23 a 20.

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El arranque del segundo parcial mostró a Huracán más ordenado en ataque y decidido a achicar la diferencia. Sin embargo, en Comu aparecieron los ataques rápidos y las resoluciones individuales para disimular la falta de fluidez colectiva. En ese contexto, la visita logró igualarlo en 35 cuando faltaban tres minutos. Sobre el cierre, el local ajustó la defensa, recuperó solidez y encontró mejores opciones ofensivas para sacar una ventaja de siete e irse al descanso arriba por 44 a 37.

Liga Argentina: la síntesis del triunfo de Comunicaciónes sobre Huracán Las HEras

COMUNICACIONES DE CORRIENTES (96): Agustín Bruner 8; Damián Pineda 12; Raymon Scarlin Bastardo 15; Franger Jesús Pirela 7; Facundo Wolinsky 2 (FI); Lucas Machuca 4; Santiago Lezcano 0; Franco Fragozo 15; Alejo Giles 2; Tomás Allende 17; Lucas Peralta 10; Phillip Lockett 4. DT: Ignacio Nicolás Barsanti.

CLUB ATLÉTICO HURACÁN LAS HERAS (66): Samuel Desouza 11; Benjamín Marchiaro 9; Martín Irrutia 15; Emiliano Correa 8; Lucas Reyes 16 (FI); Tomás Saez 2; Ramiro Méndez 3; Octavio Lagger 2; Franco Minetti 0; Fabrizio Ramiz 0; Facundo Perez 0; Juan Ignacio Tizza 0. DT: Gustavo Noria.

Estadio: El Plateado (Mercedes, Corrientes)

Parciales: 23-20; 44-37 y 70-57

Tiros libres: Comunicaciones 13/16 – Huracán LH 15/21

Cinco faltas: Wolinsky

Figura: Tomás Allende (Comunicaciones) 17 puntos (6/9 en dobles, 1/4 en triples, 2/3 en libres), 7 rebotes, 1 recupero, 1 tapa, 0 pérdidas, 3 faltas recibidas; con una valoración de +22.

Árbitros: Ezequiel Macías – Iván Huck Braner

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