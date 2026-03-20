Liga Argentina de Básquet: Huracán Las Heras cayó ante Comunicaciones y descendió al Torneo Federal

Comunicaciones le ganó a Huracán Las Heras por 99 a 66, lo que condenó al equipo mendocino perder la categoría en la Liga Argentina de Básquet.

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET. Sexto triunfo al hilo de Comu en Mercedes y descenso de Huracán Las Heras.

En un partido en el que los dos precisaban la victoria, uno para seguir subiendo en las posiciones y el otro para no perder la categoría, Comunicaciones le ganó a Huracán Las Heras por 99 a 66 lo que condenó al equipo mendocino. a peder la categoría. Tomás Allende con 17 unidades fue el goleador del aurinegro, mientras que Lucas Reyes anotó 16 puntos para el Globo.

Liga Argentina: el análisis del triunfo de Comunicaciones sobre Huracán Las Heras Comienzo equilibrado y de bajo goleo, con ambos equipos priorizando la defensa. Comunicaciones hizo daño en la pintura, mientras que la visita repartía el goleo y buscaba correr cada vez que encontraba a Reyes en ventaja. Desde la banca, Allende aportó energía y seis puntos consecutivos que le permitieron al local tomar una leve diferencia (19-16). Entre imprecisiones y posesiones mal resueltas de ambos lados, el cuarto se fue consumiendo hasta cerrarse con Comu al frente por 23 a 20.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 11.42.54 El arranque del segundo parcial mostró a Huracán más ordenado en ataque y decidido a achicar la diferencia. Sin embargo, en Comu aparecieron los ataques rápidos y las resoluciones individuales para disimular la falta de fluidez colectiva. En ese contexto, la visita logró igualarlo en 35 cuando faltaban tres minutos. Sobre el cierre, el local ajustó la defensa, recuperó solidez y encontró mejores opciones ofensivas para sacar una ventaja de siete e irse al descanso arriba por 44 a 37.

En el complemento, Huracán salió decidido a vender cara la derrota y, con mayor energía en los primeros minutos, logró recortar una diferencia que había llegado a ser de 18 puntos. Sin embargo, el local respondió con variantes ofensivas, apoyado en el tiro exterior de Pineda y en rápidas corridas, para cerrar el tercer cuarto arriba por 70 a 57.

En el último parcial, Huracán no bajó los brazos pese a que se notaban las diferencias entre ambos equipos. Con el correr de los minutos, la distancia en el marcador se fue ampliando gracias al buen nivel colectivo de Comu. Así, y con la visita consciente de que ya no tenía margen para mantener la categoría, el partido se cerró con una contundente victoria del local por 96 a 66.