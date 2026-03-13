Básquet Femenina: La Selección Argentina consiguió un triunfo de oro ante Turquía y sueña con el Mundial 2027

El conjunto dirigido por Gregorio Martínez, que el martes había debutado en el certamen con una derrota 91-65 ante Australia (tercero en los Juegos Olímpicos París 2024 y también en el pasado Mundial), estuvo en desventaja durante casi todo el encuentro. Las turcas, que habían sorprendido al batir 71-69 a Canadá en el estreno, llegaron a disponer de una renta de 10 puntos (48-38 a 1:46 del final del tercer cuarto).
Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy físico, y que tendríamos que estar concentradas los 40 minutos. El entrenador siempre nos dice que el rebote es muy importante para nosotras y que a partir de eso tenemos que correr y generar. En este partido pudimos hacerlo", destacó Gretter tras la victoria.
El análisis de Gregorio Martínez, entrenador de la Selección Argentina
Por su parte, Gregorio Martínez aseguró: “Estoy orgulloso y me siento representado por este equipo”. Y explicó: “Ayer habíamos terminado con buenas sensaciones, más allá del resultado final. Sabíamos que Turquía era un gran equipo, pero nos parecía que podía sentir el esfuerzo físico del partido de anoche (contra Canadá), que fue muy duro. Creíamos que si llegábamos parejos al final, íbamos a tener chances. No estuvimos certeros en el tiro, pero nos mantuvimos muy competitivos en el juego. Eso hizo que al final pudiéramos ganar el partido”.
Este torneo otorga tres plazas para el Mundial que se llevará a cabo en septiembre en Berlín. Australia ya tiene garantizada su presencia en el certamen ecuménico por haber ganado en 2025 la Asia Cup, por lo que los tres boletos disponibles se repartirán entre los otros cinco seleccionados que están compitiendo en Estambul.
Hasta el momento, las australianas lideran con dos victorias en igual cantidad de encuentros. Un paso atrás se ubican Turquía, Canadá, Argentina y Hungría, con un triunfo y una derrota. En tanto, Japón cierra la tabla con dos derrotas.
En simultáneo, se están disputando otros tres Torneos Clasificatorios (en Wuhan -China-, Lyon -Francia- y San Juan -Puerto Rico-) que repartirán otros ocho cupos para el Mundial, en el que participarán 16 seleccionados. Además de Australia, también están ya clasificados Bélgica, Nigeria y Estados Unidos, los campeones de los otros tres torneos continentales, y Alemania, por su condición de anfitrión.