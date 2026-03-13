Básquet Femenina: La Selección Argentina consiguió un triunfo de oro ante Turquía y sueña con el Mundial 2027

El seleccionado argentino femenino de básquetbol con la mendocina Victoria Gauna , consiguió este jueves su primer y valiosísimo triunfo en el Torneo Clasificatorio al Mundial Alemania 2026 que se está desarrollando en Turquía al derrotar al combinado local por 59-55 en el Centro de Desarrollo del Básquetbol de Estambul.

La agresión de un jugador de Macabi a su rival de San José que empañó al básquet mendocino

El conjunto dirigido por Gregorio Martínez , que el martes había debutado en el certamen con una derrota 91-65 ante Australia (tercero en los Juegos Olímpicos París 2024 y también en el pasado Mundial), estuvo en desventaja durante casi todo el encuentro. Las turcas, que habían sorprendido al batir 71-69 a Canadá en el estreno, llegaron a disponer de una renta de 10 puntos (48-38 a 1:46 del final del tercer cuarto).

Comandadas por la base Kennedy Burke (una de las dos jugadoras turcas que se desempeñan en la WNBA, junto con Sevgi Uzun), quien sumó 14 puntos y 10 rebotes, las anfitrionas ganaban 55-52 a 2:06 del desenlace. Pero Argentina, que no pudo contar con la base Macarena D’Urso (sufrió una lesión en una de sus manos ante Australia), tuvo un gran cierre, con una sólida defensa y un parcial de 7-0 que le permitió quedarse con un triunfo celebradísimo.

Melisa Gretter, capitana del combinado nacional, tuvo una actuación descollante, con 16 puntos (entre ellos, los dos tiros libres que sellaron la victoria), 9 rebotes, 6 asistencias y 1 robo (23 de valoración). La rafaelina estuvo muy bien respaldada por Agostina Burani (12 puntos y 8 rebotes) y por Diana Cabrera (9 puntos, 9 rebotes, 2 robos y 2 bloqueos).

Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy físico, y que tendríamos que estar concentradas los 40 minutos. El entrenador siempre nos dice que el rebote es muy importante para nosotras y que a partir de eso tenemos que correr y generar. En este partido pudimos hacerlo", destacó Gretter tras la victoria.

El análisis de Gregorio Martínez, entrenador de la Selección Argentina

Por su parte, Gregorio Martínez aseguró: “Estoy orgulloso y me siento representado por este equipo”. Y explicó: “Ayer habíamos terminado con buenas sensaciones, más allá del resultado final. Sabíamos que Turquía era un gran equipo, pero nos parecía que podía sentir el esfuerzo físico del partido de anoche (contra Canadá), que fue muy duro. Creíamos que si llegábamos parejos al final, íbamos a tener chances. No estuvimos certeros en el tiro, pero nos mantuvimos muy competitivos en el juego. Eso hizo que al final pudiéramos ganar el partido”.

El próximo partido de la Selección Argentina

El próximo compromiso del seleccionado nacional será el sábado a las 11.30 frente a Canadá, que en sus primeros dos compromisos cayó ante Turquía 71-69 y superó a Hungría 75-53. Luego chocará con las húngaras, el domingo a las 8.30, y con Japón, el martes a las 8.30.

Este torneo otorga tres plazas para el Mundial que se llevará a cabo en septiembre en Berlín. Australia ya tiene garantizada su presencia en el certamen ecuménico por haber ganado en 2025 la Asia Cup, por lo que los tres boletos disponibles se repartirán entre los otros cinco seleccionados que están compitiendo en Estambul.

Hasta el momento, las australianas lideran con dos victorias en igual cantidad de encuentros. Un paso atrás se ubican Turquía, Canadá, Argentina y Hungría, con un triunfo y una derrota. En tanto, Japón cierra la tabla con dos derrotas.

En simultáneo, se están disputando otros tres Torneos Clasificatorios (en Wuhan -China-, Lyon -Francia- y San Juan -Puerto Rico-) que repartirán otros ocho cupos para el Mundial, en el que participarán 16 seleccionados. Además de Australia, también están ya clasificados Bélgica, Nigeria y Estados Unidos, los campeones de los otros tres torneos continentales, y Alemania, por su condición de anfitrión.