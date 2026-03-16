Con Adam Sandler en Netflix: la película de básquet que emociona y muestra su faceta más dramática

Bajo la dirección de Jeremiah Zagar, el filme presenta a un cazatalentos en crisis que apuesta su carrera por un joven talento español con un pasado difícil.

Netflix tiene en su catálogo una propuesta que desafía las expectativas habituales sobre las películas de Adam Sandler. Se trata de Garra, un drama deportivo que combina momentos de profunda emoción con una mirada realista al competitivo mundo del básquetbol profesional y la búsqueda incansable de la redención.

La historia sigue a Stanley Sugerman, un cazatalentos de la NBA que atraviesa un momento complicado en su carrera profesional. Durante un viaje al extranjero, descubre a un jugador con un talento excepcional pero con una historia personal cargada de obstáculos. Sin contar con el respaldo de su equipo, decide arriesgarlo todo para llevar a este joven fenómeno a los Estados Unidos y darle a ambos una última chance de triunfar en la liga más importante del mundo.

Embed Un cambio de registro que consagra a Adam Sandler El éxito de la película radica en el equilibrio técnico de su narrativa, que se aleja de los excesos de la comedia física para abrazar un tono humano y honesto. La razón por la cual el relato logra conectar tan profundamente con el espectador es el manejo maestro de ese "medio tono" entre el drama y la comedia que caracteriza a las mejores producciones estadounidenses. Al centrarse en el vínculo emocional entre el mentor y el aprendiz, la trama deja de ser un simple recuento de jugadas deportivas para convertirse en un estudio sobre la resiliencia y la dignidad humana.

Este enfoque permite que la actuación de Sandler brille de una manera inédita, siendo calificada por la crítica especializada como una de las mejores interpretaciones de todo el año. La sencillez formal de la puesta en escena potencia el mensaje de superación, demostrando que no se necesitan artificios complejos para contar una historia que resulte verdaderamente movilizadora. El realismo del ambiente de la NBA ayuda a que el espectador se sienta parte de las pruebas y sacrificios que enfrentan los protagonistas en su camino a la gloria.

Garra Netflix Garra Netflix Netflix El elenco que acompaña a Sandler aporta una solidez necesaria para sostener la intensidad del drama durante sus menos de dos horas de duración. El reparto incluye a las siguientes figuras: