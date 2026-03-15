15 de marzo de 2026 - 14:44

La película romántica más esperada que tiene a Emily Blunt como protagonista llega a Netflix

La actriz y cantante será protagonista junto a Andrew Scott en un filme que parte de la autora Claire Keegan.

Emily Blunt protagoniza una de las nuevas películas de Netflix, basada en un libro.

Emily Blunt protagoniza una de las nuevas películas de Netflix, basada en un libro.

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Por Alejo Zanabria

Netflix prepara una de sus apuestas “prestigio” en romance: una historia íntima, con peso literario y elenco de primera línea. Walk the Blue Fields confirmó a Emily Blunt y Andrew Scott como protagonistas y sumó nombres fuertes alrededor, con la promesa de un drama romántico más contenido que la típica “comedia de citas”.

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La película parte de un relato de Claire Keegan, autora irlandesa conocida por su prosa breve y filosa. La adaptación, según lo que se informó, apuesta a respetar ese tono: pocas palabras, mucha tensión emocional. Su premisa es clara: una mujer enfrenta una decisión devastadora el día de su boda cuando un triángulo amoroso del pasado amenaza con salir a la luz.

Netflix
Emily Blunt protagoniza una de las nuevas películas de Netflix.

Emily Blunt protagoniza una de las nuevas películas de Netflix.

El proyecto también se entiende por el equipo detrás de cámara. Dirige John Crowley, el mismo de Brooklyn, y el guion lo firma Conor McPherson, dramaturgo con experiencia en diálogos y escenas de alto voltaje en espacios chicos.

Producción: Compelling Pictures y Element Pictures, con Blunt participando también como productora. Y, por encima, el dato clave: Netflix se sumó oficialmente, lo que garantiza plataforma global y campaña fuerte cuando llegue el momento del estreno.

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Cuándo se estrena la película

Sobre fechas, hoy la información pública es prudente: se habló de rodaje en Irlanda “en los próximos meses”, pero sin día de estreno anunciado.

Aun así, el ruido se entiende: Blunt viene de alternar títulos grandes con elecciones finas, y Scott consolidó un perfil de actor prestigioso que explota cuando el material exige sutileza.

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