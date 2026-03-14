Las encuestas de Gran Hermano anticipan quién será eliminado este lunes

Gran Hermano vivió una de las semanas más agitadas de su historia. El miércoles, las frases racistas de Carmiña en contra de Mavinga llevaron al programa decidir su expulsión inmediata. Una noche más tarde, la gente decidió a través del voto positivo que Carlota quedara eliminada, pero como hay doble salida queda un lugar más en la lista de descalificados.

Por estas horas, la gente discute si Carmiña volverá o no alguna vez a la casa. Lo que piensan que va a regresar apoyan su postura en que está generando tanto rating como debate y que meterla de nuevo bajo cualquier excusa o pretexto provocaría un enorme interés en la gente para ver cómo se comporta adentro y qué pasa con el resto de los jugadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2032277913890947420&partner=&hide_thread=false La tercera eliminada de la casa



Espiá la casa GRATIS 24hs SOLO por @dgo_latam, y viví la experiencia completa en @directvla Registrate en https://t.co/cAMNm3oXCU Reviví los vivos en @primevideolat pic.twitter.com/tIhxJVEg5r — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 13, 2026 Quienes afirman que no regresará "bajo ningún punto de vista", por su parte, recuerdan que han vuelto jugadores eliminados y también algunos que salieron por su propia voluntad "pero nunca participantes que fueron expulsados por cometer una falta grave". Además, lógicamente, dan cuenta de que el racismo es algo grave e inaceptable y que Telefe, por más rating que pueda generar la vuelta de Carmiña, no se va a exponer a quedar "como desesperado" por las mediciones.

Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano La que agarró las pertenencias y debió salir por la misma puerta por la que entró fue Carlota. Algunos seguidores del programa bromearon en sus perfiles digitales acerca de que "se fue sin que le conozcamos la voz en 25 días de programa". Así las cosas, los siguen con problemas de continuidad son Brian, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Franco, Mavinga, Kennys, Martín, Nazareno y “Nick” Sícaro.