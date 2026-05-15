Disney+ confirmó la fecha de estreno de "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers y Demi Lovato

Más de 15 años después de convertirse en un fenómeno adolescente , "Camp Rock 3" ya es una realidad y Disney apuesta fuerte al regreso de una de las sagas musicales más recordadas de los 2000. Con los Jonas Brothers y Demi Lovato, anunciaron fecha de estreno y mostraron un nuevo adelanto.

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La nueva entrega de la saga llegará este año y no falta nada. Si bien al principio generó dudas la participación de Demi, que le da la voz y piel a Mitchie Torres, luego se reveló que forma parte del proyecto pero de una forma renovada .

En esta oportunidad, Nick, Joe y Kevin Jonas regresarán como los integrantes de Connect 3, aunque ya no desde el lugar de adolescentes famosos. La nueva historia mostrará a los hermanos convertidos en músicos consagrados que vuelven al campamento musical para descubrir nuevos talentos.

La trama se desarrollará varios años después de los acontecimientos de “Camp Rock 2: The Final Jam” . Según adelantó Disney, la banda necesita encontrar artistas emergentes para acompañarlos en una gira de reunión, por lo que el campamento volverá a convertirse en el escenario de competencias, romances, rivalidades y conflictos entre jóvenes músicos.

Embed - Camp Rock 3 | Teaser | Disney +

Qué hará Demi Lovato en Camp Rock 3

Aunque Demi Lovato todavía no fue confirmada dentro del elenco, sí participará detrás de cámara como productora ejecutiva del proyecto.

El nuevo elenco de Camp Rock 3 de Disney. El nuevo elenco de Camp Rock 3 de Disney. gentileza

Además de protagonizar la película, los Jonas Brothers también forman parte de la producción ejecutiva. La dirección estará a cargo de Veronica Rodriguez, mientras que el guion fue escrito por Eydie Faye.

Demi Lovato y Joe Jonas cantando "This is me". Demi Lovato y Joe Jonas cantando "This is me". gentileza

Cuándo se estrena Camp Rock 3 en Disney+

Disney confirmó que "Camp Rock 3" llegará a Disney+ en agosto de 2026, aunque por el momento no se anunció el día exacto del estreno.