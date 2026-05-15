15 de mayo de 2026 - 11:20

Disney+ confirmó la fecha de estreno de "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers y Demi Lovato

La película llega 15 años después de la última entrega y continuará la historia del campamento musical más famoso del mundo.

Disney reveló la fecha de estreno de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers y Demi Lovato.&nbsp;

Disney reveló la fecha de estreno de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers y Demi Lovato. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Más de 15 años después de convertirse en un fenómeno adolescente, "Camp Rock 3" ya es una realidad y Disney apuesta fuerte al regreso de una de las sagas musicales más recordadas de los 2000. Con los Jonas Brothers y Demi Lovato, anunciaron fecha de estreno y mostraron un nuevo adelanto.

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La nueva entrega de la saga llegará este año y no falta nada. Si bien al principio generó dudas la participación de Demi, que le da la voz y piel a Mitchie Torres, luego se reveló que forma parte del proyecto pero de una forma renovada.

El elenco completo de "Camp Rock 3".
El elenco completo de

El elenco completo de "Camp Rock 3".

Qué sucederá con los campistas en Camp Rock 3

En esta oportunidad, Nick, Joe y Kevin Jonas regresarán como los integrantes de Connect 3, aunque ya no desde el lugar de adolescentes famosos. La nueva historia mostrará a los hermanos convertidos en músicos consagrados que vuelven al campamento musical para descubrir nuevos talentos.

Embed - Camp Rock 3 | Teaser | Disney +

La trama se desarrollará varios años después de los acontecimientos de “Camp Rock 2: The Final Jam”. Según adelantó Disney, la banda necesita encontrar artistas emergentes para acompañarlos en una gira de reunión, por lo que el campamento volverá a convertirse en el escenario de competencias, romances, rivalidades y conflictos entre jóvenes músicos.

Qué hará Demi Lovato en Camp Rock 3

Aunque Demi Lovato todavía no fue confirmada dentro del elenco, sí participará detrás de cámara como productora ejecutiva del proyecto.

El nuevo elenco de Camp Rock 3 de Disney.
El nuevo elenco de Camp Rock 3 de Disney.

El nuevo elenco de Camp Rock 3 de Disney.

Además de protagonizar la película, los Jonas Brothers también forman parte de la producción ejecutiva. La dirección estará a cargo de Veronica Rodriguez, mientras que el guion fue escrito por Eydie Faye.

Demi Lovato y Joe Jonas cantando "This is me".
Demi Lovato y Joe Jonas cantando

Demi Lovato y Joe Jonas cantando "This is me".

Cuándo se estrena Camp Rock 3 en Disney+

Disney confirmó que "Camp Rock 3" llegará a Disney+ en agosto de 2026, aunque por el momento no se anunció el día exacto del estreno.

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