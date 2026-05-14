El blooper de una periodista de TN durante una nota que obligó a un corte en la transmisión

La periodista Lorena Maciel de TN se viralizó en redes sociales por su inesperado comentario durante la transmisión en vivo del noticiero de la mañana. La reacción de la comunicadora fue tan espontánea que generó risas entre todos los panelistas.

Durante el bloque de noticias de 10 a 13 del pasado miércoles, el equipo del programa estaba realizando una entrevista al juez de Cámara de Ushuaia, Andrés Leonelli. El magistrado estaba dando su testimonio por una causa seria en su contra.

Según relató, el juez había guardado material de abuso sexual infantil , en el marco de una investigación judicial. Sin embargo, al ser resguardadas en una nube, Google lo denunció por posesión de pornografía infantil y le bloqueó su cuenta.

A pesar de que él apeló ante esta acusación, señaló que Google no le dio una respuesta satisfactoria y hasta recibió una orden de allanamiento epara su domicilio. Tras meses de litigios judiciales, el juez logró probar su inocencia y aclarar la grave demanda.

El comentario inesperado de Lorena Maciel

Al finalizar la nota, la periodista se mostró empática con la situación que vivió el magistrado, pero lanzó un comentario rompió por completo la seriedad del tema a tratar. "Hay otros tantos damnificados que en este momento lo deben estar viendo a usted y deben estar diciendo: a mi me pasó lo mismo y me la comí doblada", expresó

El comentario de Maciel fue tan inesperado que generó risas en el resto del equipo del noticiero, a tal nivel que sus colegas, Guillermo Lobo y Adrían Ventura no pudieron continuar con el programa. La situación resultó tan divertida en el estudio de televisión que debieron cortar la transmisión para retomar las noticias minutos más tarde. "No puedo más", comentó entre risas Ventura.

La expresión de la periodista, característica de la jerga argentina, generó cientos de comentarios en redes sociales de quienes se rieron por el inesperado comentario. "Las tentadas de Ventura son todo lo que está bien"; "Un genio Lobo, la quiso pilotear pero no pudo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.