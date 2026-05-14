14 de mayo de 2026 - 19:07

Mauricio Macri estaría en pareja con una empresaria y excompañera de trabajo: de quién se trata

El exmandatario habría comenzado una relación con una mujer que lo acompañó durante su gestión presidencial. Según trascendió, blanquearía su relación en poco tiempo.

Mauricio Macri estaría en pareja con una empresaria y excompañera de trabajo: de quién se trata

Mauricio Macri estaría en pareja con una empresaria y excompañera de trabajo: de quién se trata

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En los últimos días, varios medios de comunicación aseguraron que el líder del PRO, Mauricio Macri, estaría en pareja con una empresaria y a quien habría conocido durante su gestión presidencial, cuando aún estaba casado con su ex esposa, Juliana Awada.

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Se trataría de Dolores Teuly, una mujer 20 años menor que él y que trabajó en el área de Ceremonia y Protocolo.

La panelista Karina Iavicoli y el conductor Ángel de Brito fueron quienes compartieron la primera información sobre el supuesto nuevo amor del expresidente y el origen de su romance: “Mauricio estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda, que trabaja en Ceremonial y Protocolo y que no tenía un cargo muy alto", comentó Iavicoli en LAM

Dolores Teuly
Dolores Teuly, la empresaria que estaría en pareja con Mauricio Macri

Dolores Teuly, la empresaria que estaría en pareja con Mauricio Macri

La periodista aseguró que, si bien el romance comenzó ahora, ellos "se conocían de antes”. Según se comenta, Mauricio Macri estaría dispuesto a dar el siguiente paso en la relación y presentaría a Dolores a su círculo íntimo durante esta semana o la próxima: “Lo que me cuentan es que él ya había hablado con Juliana y con sus hijos, porque iba en serio”.

Por el momento, el exmandatario no se ha expresado al respecto ni ha blanqueado su relación públicamente.

Quién es Dolores Teuly

Según informaron algunos medios, Dolores "Lolo" Teuly es una empresaria que se desempeñó previamente como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia durante el mandato de Mauricio Macri. Tiene alrededor de 46 años y es madre de dos hijos.

Una información que resuena fuerte en los medios es que Macri estaría a punto de oficializar su vínculo con Teuly de manera pública durante esta semana o la próxima. Además, fuentes cercanas al expresidente aseguraron a Infobae que “todo es muy reciente pero están súper contentos”.

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