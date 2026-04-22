22 de abril de 2026 - 23:37

¿PRO 2027? Paolo Rocca se reunió con Mauricio Macri y le reclamó una candidatura competitiva

El encuentro incluyó un análisis económico y del escenario político actual. Crecen las especulaciones sobre el rol del PRO y de Macri de cara a 2027.

El expresidente Mauricio Macri. Archivo Los Andes.

El expresidente Mauricio Macri. Archivo Los Andes.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El empresario Paolo Rocca mantuvo una reunión con el expresidente Mauricio Macri, en la que planteó la necesidad de que el PRO tenga un rol activo y competitivo en las elecciones presidenciales de 2027. La cita surge en medio de la reconfiguración del escenario político.

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El encuentro se realizó en la residencia del titular del Grupo Techint. Según trascendió, en la reunión se realizó un análisis sobre la situación económica del país y el rumbo del Gobierno nacional.

Presión para sostener una alternativa política

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, Rocca le transmitió a Macri la importancia de mantener una alternativa con identidad propia dentro del espacio no peronista, en un contexto de tensiones políticas y redefiniciones dentro de la oposición.

Paolo Rocca - Techint
El empresario Paolo Rocca.

El empresario Paolo Rocca.

En ese marco, el empresario consideró que el PRO debería participar de manera competitiva en los próximos comicios, evitando diluir su perfil en alianzas que puedan debilitar su posicionamiento.

La conversación también reflejó el malestar de algunos sectores con decisiones del Gobierno. Se trata de un escenario donde la relación entre Javier Milei y parte del denominado “círculo rojo” muestra signos de tensión.

Por su parte, Macri viene sosteniendo encuentros reservados con distintos actores políticos y económicos, mientras crecen las especulaciones sobre su posible protagonismo en 2027, ya sea como candidato o como articulador de un nuevo armado opositor.

De esta manera, la reunión con Rocca se inscribe en ese proceso y refuerza la idea de que el PRO intenta reposicionarse en el tablero político, en momentos en que se debate su vínculo con La Libertad Avanza (LLA) y su estrategia electoral futura.

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