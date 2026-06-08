8 de junio de 2026 - 15:46

El PRO confirmó una lista de unidad y Gabriel Pradines continuará como presidente: los detalles del acuerdo

El exsenador se mantendrá en el cargo durante los próximos dos años, acompañado por la legisladora Stella Huczak. Acuerdo con el sector de “casadistas”.

La visita de Mauricio Macri influyó en el acuerdo logrado en el PRO mendocino. Archivo

La visita de Mauricio Macri influyó en el acuerdo logrado en el PRO mendocino. Archivo

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Fotos: Ramiro Gomez / Los Andes.
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Después de atravesar fuertes internas hace dos años, el PRO mendocino confirmó una lista de unidad y no habrá elecciones partidarias el próximo 28 de junio. Los dos sectores, referenciados en Omar De Marchi y Hebe Casado —aunque esta última ya no integra formalmente el partido—, llegaron a un acuerdo y Gabriel Pradines continuará como presidente. Lo acompañará como vicepresidenta hasta 2028, la diputada provincial Stella Huczak.

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El exsenador provincial comentó a Los Andes que se trató de un trabajo conjunto que llevaron adelante con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, desde hace al menos tres meses, en el que primó la intención de tender puentes, “renovar” el partido con nuevos dirigentes y lograr un “espíritu” de colaboración entre ambos sectores.

Vale señalar que el retorno del partido al frente Cambia Mendoza, sellado en diciembre pasado para las elecciones de Luján en febrero, preparó el terreno para limar asperezas de cara a estas elecciones.

En tanto, Pradines aseguró que la visita de Mauricio Macri, presidente del PRO a nivel nacional, influyó en los últimos pasos hacia la unidad. “Mauricio nos pidió que ordenemos el PRO en Mendoza para pensar más en el largo plazo y no en problemas chiquitos de autoridades partidarias. Esteban también ha tenido ese espíritu”, señaló.

MM - PRADINES - ALLASINO
El intendente de Luján, Esteban Allasino, y el presidente del PRO local, Gabriel Pradines, rodean a Mauricio Macri en su última visita a Mendoza.

El intendente de Luján, Esteban Allasino, y el presidente del PRO local, Gabriel Pradines, rodean a Mauricio Macri en su última visita a Mendoza.

A pesar de que la vicegobernadora Hebe Casado renunció al partido amarillo el año pasado, mantuvo influencia sobre un sector importante de dirigentes. Uno de ellos es el secretario legislativo del Senado, Lucas Faure, quien fue confirmado como nuevo presidente de la Juventud PRO.

El joven logró visibilidad con su trabajo de ordenamiento normativo a través de los proyectos de Ley Hojarasca que impulsó Casado en la Legislatura. En el otro sector lo avalan como un dirigente “valioso” en la renovación de figuras que apunta el partido.

Hebe Casado-Lucas Fauré-Hojarasca
El secretario legislativo del Senado, Lucas Faure, junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la C&aacute;mara de Diputados, Andr&eacute;s Lombardi

El secretario legislativo del Senado, Lucas Faure, junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi

Ahora, la negociación fina pasa por las conducciones departamentales. En 15 de los 18 departamentos ya estarían definidas las nuevas autoridades y resta confirmar otras tres, aunque no trascendieron cuales puntualmente. En principio, el sector de Casado se quedaría con ocho departamentos.

En el Consejo Directivo habrá mayoría de dirigentes del demarchismo y una porción importante de referentes vinculados a Casado.

En el transcurso de las próximas horas quedará cerrada la lista definitiva y este miércoles será presentada ante la Junta Electoral, que extendió el plazo de oficialización previsto originalmente para el sábado 6 de junio.

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