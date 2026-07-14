"Equipo africano": una diputada del Pro criticó con dureza a Hebe Casado

"Hay que salir de tuitear un ratito", expresó la diputada del Pro que criticó a Hebe Casado por sus declaraciones contra el seleccionado francés.

Salinas hizo referencia a la vicegobernadora sin mencionarla, pero quedó claro que era la destinataria. "Somos noticia por los mendocinos que que la reman todos los días para estar en la cúspide de calidad y servicio. También somos noticia por la política de necesidad de títulos de diarios de ignorancia y torpeza", expresó.

Somos noticia por los mendocinos que que la rema todos los días para estar en la cúspide de calidad y servicio también somos noticia por la política de necesidad de títulos de diarios de ignorancia y torpeza.



Hay que salir de tuiter un ratito, juntarse con amigos, familia y… pic.twitter.com/Zi5bt4mqGN — SOL SALINAS (@solsalinasG1) July 13, 2026 El texto hacía referencia explícita a una nota de Los Andes sobre los restoranes mendocinos premiados con estrellas Michelin, pero tenía otra finalidad. "Hay que salir de tuitear un ratito, juntarse con amigos, familia y relajar el ego! O quizás ir a comer a una estrella y seguir impulsando la economía local sin hablar tanto", remató.

La diputada Sol Salinas sale del bloque del Pro para armar un monobloque. Foto: X @DiputadosMza Salinas tiene 34 años, pero ya lleva 13 en política. Fue concejal en la Capital, pasó por el demarchismo y se ha alineado desde su bloque con las causas de Cornejo.

También militó para Patricia Bullrich, pero ya no tanto. Incluso se cortó de la tropa de Bullrich en la Legislatura mendocina. "La voy a querer siempre pero me incomoda su cercanía a La Libertad Avanza", suele decir.