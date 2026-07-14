"Equipo africano": una diputada del Pro criticó con dureza a Hebe Casado

Una diputada del Pro salió al cruce de la vicegobernadora Hebe Casado con un posteo relacionado a sus declaraciones contra el seleccionado de fútbol de Francia. Se trata de Sol Salinas, quien tiene un bloque propio en la Legislatura llamado "Unión Pro".
Salinas hizo referencia a la vicegobernadora sin mencionarla, pero quedó claro que era la destinataria. "Somos noticia por los mendocinos que que la reman todos los días para estar en la cúspide de calidad y servicio. También somos noticia por la política de necesidad de títulos de diarios de ignorancia y torpeza", expresó.
El texto hacía referencia explícita a una nota de Los Andes sobre los restoranes mendocinos premiados con estrellas Michelin, pero tenía otra finalidad. "Hay que salir de tuitear un ratito, juntarse con amigos, familia y relajar el ego! O quizás ir a comer a una estrella y seguir impulsando la economía local sin hablar tanto", remató.
La diputada Sol Salinas sale del bloque del Pro para armar un monobloque. Foto: X @DiputadosMza
Salinas tiene 34 años, pero ya lleva 13 en política. Fue concejal en la Capital, pasó por el demarchismo y se ha alineado desde su bloque con las causas de Cornejo.
También militó para Patricia Bullrich, pero ya no tanto. Incluso se cortó de la tropa de Bullrich en la Legislatura mendocina. "La voy a querer siempre pero me incomoda su cercanía a La Libertad Avanza", suele decir.
Con Casado y su grupo político hay una interna evidente en la Legislatura, más allá del origen "amarillo" de ambas dirigentes.