14 de julio de 2026 - 14:22

"Equipo africano": una diputada del Pro criticó con dureza a Hebe Casado

"Hay que salir de tuitear un ratito", expresó la diputada del Pro que criticó a Hebe Casado por sus declaraciones contra el seleccionado francés.

La vicegobernadora Hebe Casado fue criticada por una diputada del Pro.

La vicegobernadora Hebe Casado fue criticada por una diputada del Pro.

Foto:

Prensa Senado

Leé además

El embajador de Francia, Romain Nadal, junto a la senadora nacional Mariana Juri (UCR).

El embajador de Francia recibió a una senadora mendocina, en medio del conflicto institucional con Hebe Casado
El subsecretario de Relaciones Institucionales entregará una carta firmada por el gobernador a Romain Nadal, quien había declarado persona non grata a Casado. Foto: Marcelo Álvarez.

Cornejo interviene en el conflicto entre Hebe Casado y la Embajada de Francia: qué hará

Salinas hizo referencia a la vicegobernadora sin mencionarla, pero quedó claro que era la destinataria. "Somos noticia por los mendocinos que que la reman todos los días para estar en la cúspide de calidad y servicio. También somos noticia por la política de necesidad de títulos de diarios de ignorancia y torpeza", expresó.

El texto hacía referencia explícita a una nota de Los Andes sobre los restoranes mendocinos premiados con estrellas Michelin, pero tenía otra finalidad. "Hay que salir de tuitear un ratito, juntarse con amigos, familia y relajar el ego! O quizás ir a comer a una estrella y seguir impulsando la economía local sin hablar tanto", remató.

La diputada Sol Salinas sale del bloque del Pro para armar un monobloque. Foto: X @DiputadosMza
La diputada Sol Salinas sale del bloque del Pro para armar un monobloque. Foto: X @DiputadosMza

Salinas tiene 34 años, pero ya lleva 13 en política. Fue concejal en la Capital, pasó por el demarchismo y se ha alineado desde su bloque con las causas de Cornejo.

También militó para Patricia Bullrich, pero ya no tanto. Incluso se cortó de la tropa de Bullrich en la Legislatura mendocina. "La voy a querer siempre pero me incomoda su cercanía a La Libertad Avanza", suele decir.

Con Casado y su grupo político hay una interna evidente en la Legislatura, más allá del origen "amarillo" de ambas dirigentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Romain Nadal aseguró que la vicegobernadora no retiró sus dichos sobre la selección francesa. En Mendoza afirman que todavía no recibieron una comunicación oficial.

El embajador de Francia confirmó la declaración de persona no grata contra Hebe Casado: los motivos

Todos los rumores y tensiones de la política mendocina. Imagen: creación de IA en la plataforma Gemini.

Política en off: clonaron a Hebe Casado, se viene el desdoblamiento y un ácido mensaje de Cobos para Cornejo

Hebe Casado fue declarada persona no grata por la embajada de Francia en el país

La embajada de Francia declaró "persona no grata" a Hebe Casado tras el polémico posteo

La vicegobernadora rechazó las versiones sobre una medida de la Embajada francesa tras sus dichos sobre la selección de ese país.

"Equipo africano": Hebe Casado desmintió una sanción de Francia y aclaró su expresión en redes