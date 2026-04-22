Cae la imagen de Milei en la región y se ubica entre los presidentes peor valorados

Javier Milei perdió impacto en la red social X y hasta fue superado por la diputada de izquierda Myriam Bregman.

El presidente Javier Milei registró una nueva caída en el ranking de imagen de mandatarios latinoamericanos y descendió del puesto 11 al 14 sobre un total de 18 jefes de Estado, según el informe mensual de la consultora CB Global Data.

Se trata del tercer retroceso consecutivo del mandatario argentino. En febrero contaba con un 46,8% de imagen positiva y ocupaba el octavo lugar; en marzo bajó a 42,3% (puesto 11) y en abril descendió a 36,2%, cayendo al puesto 14 del ranking regional.

En paralelo, la imagen negativa también mostró una tendencia en alza: pasó de 51,7% en febrero a 52,6% en marzo y alcanzó el 59,7% en abril, de acuerdo al mismo relevamiento, realizado con muestras de entre 2.001 y 2.701 casos por país.

El informe ubica a Milei entre los seis mandatarios con peor valoración en América Latina. Solo quedan por debajo en la tabla el ecuatoriano Daniel Noboa, el panameño José Raúl Mulino, la venezolana Delcy Rodríguez y el peruano José Balcázar.

En el caso argentino, la medición marca una caída de 6,1 puntos en la imagen positiva durante el último mes. Dentro de ese total, el 28% calificó la gestión como “muy buena” y el 8,2% como “buena”, mientras que la valoración negativa se compone de un 46,3% de “muy mala” y un 13,4% de “mala”.

El ranking regional es liderado por el salvadoreño Nayib Bukele, seguido por la mexicana Claudia Sheinbaum y el costarricense Rodrigo Chaves, todos con niveles de aprobación cercanos o superiores al 60%. El deterioro en la imagen del jefe de Estado argentino se consolida así como una tendencia sostenida en los últimos meses, en un contexto donde su valoración pública continúa en retroceso tanto a nivel local como regional.