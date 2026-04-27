Macri en la Fundación Libertad: reclamó "leyes modernas" y una agenda democrática para la región

El expresidente Mauricio Macri participó de la cena anual de la Fundación Libertad en Rosario, donde centró su exposición en la crisis institucional de Venezuela y en el escenario político de América Latina.
El expresidente participó de la cena anual de la Fundación Libertad en Rosario, donde cuestionó la situación institucional en Venezuela, pidió un calendario electoral y analizó el escenario político regional.
El expresidente Mauricio Macri participó de la cena anual de la Fundación Libertad en Rosario, donde centró su exposición en la crisis institucional de Venezuela y en el escenario político de América Latina.
Durante su intervención, el dirigente sostuvo que las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos no representan una solución definitiva al conflicto venezolano, sino apenas “un punto de partida”. En ese sentido, advirtió que en ese país “no está imperando un sistema democrático”.
Macri insistió en la necesidad de avanzar hacia una normalización institucional en Venezuela mediante la convocatoria a elecciones. En diálogo con el escritor Álvaro Vargas Llosa, remarcó que “debe haber un calendario” que permita restablecer el funcionamiento democrático.
Además, consideró que la comunidad internacional no debe conformarse con señales parciales de orden político, y planteó que el proceso de transición “no puede prolongarse indefinidamente”.
En ese marco, valoró el rol de la dirigente opositora María Corina Machado, quien participó del evento mediante un mensaje grabado. Macri destacó su estrategia política y su enfoque en objetivos de largo plazo.
En otro tramo de su exposición, el exmandatario se mostró optimista respecto del rumbo regional y aseguró que en América Latina “se está agotando el populismo”.
Según explicó, existe una creciente valoración social de conceptos como el mérito, el esfuerzo individual y la iniciativa emprendedora, en comparación con años anteriores.
También señaló que, pese a los conflictos internacionales, la región mantiene condiciones de estabilidad relativa y oportunidades de crecimiento. “Son procesos de acumulación lentos, pero hay oportunidades”, afirmó.
La cena anual de la Fundación Libertad reunió a dirigentes políticos, empresarios e intelectuales, en un espacio de debate sobre economía, política y relaciones internacionales que convoca a más de mil asistentes cada año .
El evento contó con la participación de figuras del oficialismo y la oposición, entre ellas el presidente Javier Milei, quien es uno de los principales oradores. En el cierre de su exposición, Macri planteó la necesidad de impulsar “leyes inteligentes y modernas” para fortalecer el desarrollo institucional y económico de la región.