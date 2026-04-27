Macri en la Fundación Libertad: reclamó "leyes modernas" y una agenda democrática para la región

El expresidente Mauricio Macri participó de la cena anual de la Fundación Libertad en Rosario, donde centró su exposición en la crisis institucional de Venezuela y en el escenario político de América Latina.

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocer su identidad tras el avance de la ELA

¿PRO 2027? Paolo Rocca se reunió con Mauricio Macri y le reclamó una candidatura competitiva

Durante su intervención, el dirigente sostuvo que las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos no representan una solución definitiva al conflicto venezolano, sino apenas “un punto de partida” . En ese sentido, advirtió que en ese país “no está imperando un sistema democrático”.

Macri insistió en la necesidad de avanzar hacia una normalización institucional en Venezuela mediante la convocatoria a elecciones. En diálogo con el escritor Álvaro Vargas Llosa, remarcó que “debe haber un calendario” que permita restablecer el funcionamiento democrático.

Además, consideró que la comunidad internacional no debe conformarse con señales parciales de orden político, y planteó que el proceso de transición “no puede prolongarse indefinidamente” .

En ese marco, valoró el rol de la dirigente opositora María Corina Machado , quien participó del evento mediante un mensaje grabado. Macri destacó su estrategia política y su enfoque en objetivos de largo plazo.

MAURICIO MACRI: "CUANDO EL EGO SE SALE DE CONTROL, RIDICULIZA AL SER HUMANO" El expresidente en la cena anual de la Fundación Libertad. @wwnicolas @santiagofioriti Seguí en #WifiA24 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/sIoFSScK1e

Visión sobre América Latina y el escenario político

En otro tramo de su exposición, el exmandatario se mostró optimista respecto del rumbo regional y aseguró que en América Latina “se está agotando el populismo”.

Según explicó, existe una creciente valoración social de conceptos como el mérito, el esfuerzo individual y la iniciativa emprendedora, en comparación con años anteriores.

Cena de la Fundación Libertad: Macri analizó el escenario regional y apuntó a Venezuela Cena de la Fundación Libertad: Macri analizó el escenario regional y apuntó a Venezuela. Fundación Libertad

También señaló que, pese a los conflictos internacionales, la región mantiene condiciones de estabilidad relativa y oportunidades de crecimiento. “Son procesos de acumulación lentos, pero hay oportunidades”, afirmó.

Un encuentro con fuerte presencia política

La cena anual de la Fundación Libertad reunió a dirigentes políticos, empresarios e intelectuales, en un espacio de debate sobre economía, política y relaciones internacionales que convoca a más de mil asistentes cada año .

El evento contó con la participación de figuras del oficialismo y la oposición, entre ellas el presidente Javier Milei, quien es uno de los principales oradores. En el cierre de su exposición, Macri planteó la necesidad de impulsar “leyes inteligentes y modernas” para fortalecer el desarrollo institucional y económico de la región.