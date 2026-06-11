11 de junio de 2026 - 19:43

Adorni anunció que irá al Senado en julio y crecen los reclamos para que comparezca antes

El jefe de Gabinete confirmó que brindará su informe de gestión en julio, pero Villarruel, el PRO y el peronismo reclaman que comparezca ante el Senado durante junio.

Villarruel y el PRO exigen que Adorni presente su informe de gestión este mes.

Villarruel y el PRO exigen que Adorni presente su informe de gestión este mes.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que durante julio se presentará en el Senado para exponer el informe de gestión del Gobierno nacional. La decisión, sin embargo, generó cuestionamientos de distintos sectores políticos que exigen que la comparecencia se concrete durante junio.

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El funcionario comunicó la novedad a través de un mensaje en el que informó que ya notificó a la mesa política sobre su intención de concurrir a la Cámara alta el próximo mes para brindar detalles sobre la marcha de la administración nacional.

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Acto seguido, la presencia de Adorni fue reclamada por el interbloque peronista, que conduce José Mayans, y por el PRO, que preside el macrista Martín Goerlingo Lara. Al pedido se sumó la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El posteo de Villarruel
El posteo de Villarruel.

El posteo de Villarruel.

El reclamo de Villarruel y el PRO

La vicepresidenta reclamó que el jefe de Gabinete se presente este mismo mes. Al respecto consideró que Adorni debe cumplir con la obligación establecida en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

En ese marco, anunció la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria para analizar distintos asuntos legislativos, entre ellos la fecha de la sesión informativa correspondiente al informe de gestión. Además, remarcó que Adorni no concurre al Senado desde que asumió el cargo en noviembre de 2025 y sostuvo que la obligación constitucional establece la presentación periódica del jefe de Gabinete ante el Congreso.

Sin embargo, el reclamo no provino únicamente de la vicepresidenta. El PRO, aliado legislativo del Gobierno, también exigió que Adorni concurra al Senado durante junio.

El presidente del bloque macrista en la Cámara alta, Martín Goerling Lara, señaló que hace casi un año que el Senado no recibe un informe del jefe de Gabinete y recordó: "El último informe fue el 26 de junio de 2025". Asimismo, presentó una nota formal para solicitar la convocatoria correspondiente y cuestionó que el funcionario no haya cumplido hasta el momento con la obligación prevista por la Constitución.

El pedido de Villarruel
El pedido de Villarruel.

El pedido de Villarruel.

La polémica por la declaración jurada

La discusión sobre la presencia de Adorni en el Senado se produce además en medio de la controversia generada por su declaración jurada patrimonial. Desde el PRO sostuvieron que las explicaciones brindadas por el funcionario sobre sus ahorros y bienes declarados resultan insuficientes y consideraron que debe dar respuestas tanto ante el Congreso como ante la sociedad.

Mientras tanto, el interbloque peronista también mantiene su pedido para que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara alta y responda preguntas sobre la gestión nacional.

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