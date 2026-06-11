11 de junio de 2026 - 15:39

Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada: estos son los números y nuevos cambios

El Jefe de Gabinete presentó el documento ante la Oficina Anticorrupción. Declaró tener tenencias de US$209 mil y un total de casi $944 millones.

Adorni finalmente presentó su declaración jurada y se conocieron los detalles de sus bienes.

Adorni finalmente presentó su declaración jurada y se conocieron los detalles de sus bienes.

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La Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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El documento revelado este jueves muestra un “importante crecimiento” de sus bienes durante 2025 e incorpora nuevas propiedades adquiridas. Entre los datos figuran su casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y el departamento en el barrio porteño de Caballito.

Además, declaró tenencias por más de US$209.000 y un patrimonio bruto total de $944,6 millones al cierre del año pasado. Su última declaración, que omitía información, arrojaba un patrimonio de $107 millones.

Declaración jurada de Manuel Adorni

Según la presentación oficial, el patrimonio informado por el jefe de Gabinete pasó de $662,6 millones a $944,6 millones en doce meses. Esto representa un incremento nominal cercano al 43%, de acuerdo con los datos consignados ante la Oficina Anticorrupción.

Cabe mencionar que antes de presentar la declaración jurada, Adorni solicitó adherirse al régimen simplificado de Ganancias impulsado por la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Ese sistema contempla excepciones vinculadas a la obligación de informar patrimonio y consumos personales.

Declaracion Jurada de Manuel Adorni.

Declaracion Jurada de Manuel Adorni.

La vivienda ubicada en Indio Cuá fue adquirida el 15 de noviembre de 2024. Posteriormente, la propiedad fue sometida a reformas valuadas en unos US$245.000, trabajos que, según la documentación presentada, fueron abonados en efectivo.

Pocos días después, el funcionario concretó la compra de un departamento en Caballito por unos US$230.000. En esa operación, dos jubiladas le habrían prestado cerca del 87% del valor total para concretar la adquisición.

Con el fin de poner punto final a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario "acomodó los números". Sin embargo, los investigadores consideran que los números siguen resultando inconsistentes.

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Adorni aclaró que no ingresará a ningún blanqueo y explicó su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias