Amaia Montero dio la cara tras su pésimo show con La Oreja de Van Gogh: "Lo bueno de bajar al infierno..."

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh generó enorme expectativa entre los fanáticos de la banda española , pero su reciente presentación en Bilbao desató una ola de críticas en redes sociales. Tras varios días de silencio, la cantante decidió responder los cuestionamientos sobre su capacidad artística.

La artista reapareció con un extenso mensaje en sus redes luego de las críticas que recibió por su actuación durante los dos conciertos realizados ante unas 30 mil personas. En internet comenzaron a viralizarse videos del show y muchos usuarios cuestionaron su desempeño vocal, señalaron problemas de afinación y dificultades en algunas canciones.

Lejos de responder con enojo o mostrarse afectada públicamente, Amaia eligió enfocarse en el lado emocional de su regreso a la banda. A través de Instagram aseguró sentirse feliz por haber vuelto a compartir escenario con La Oreja de Van Gogh.

“ Estoy tan orgullosa de La Oreja de Van Gogh, tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, que no puedo estar más feliz ”, escribió.

Además, recordó una frase que dijo durante el concierto y que ahora volvió a cobrar fuerza entre sus seguidores: “Hemos vuelto, hemos vuelto de verdad”.

“Bajar al infierno”: la frase más fuerte de su mensaje

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando la cantante habló sobre las experiencias difíciles que atravesó en los últimos años y cómo eso modificó su forma de enfrentar las críticas.

“Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible”, expresó la artista en su publicación.

Amaia también apuntó contra el “ruido” y las “mentiras” que circulan en redes sociales y explicó que actualmente prioriza su bienestar personal por encima de la exposición pública. Incluso reaccionó con humor cuando personas cercanas le preguntaron si pensaba abandonar la gira por los comentarios negativos que recibió tras el recital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albammmedina/status/2053235047512027420?s=20&partner=&hide_thread=false Lo de Amaia cantando “La niña que llora en tus fiestas” ha sido un auténtico DESASTRE pic.twitter.com/cHvyXJnDn1 — Alba Medina (@albammmedina) May 9, 2026

“Hacía las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: ‘¿cómo?’. Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote”, explicó.

Y sumó: “cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente no me sorprende”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caminantes21/status/2053368351489950065?s=20&partner=&hide_thread=false Van Gogh está a punto de cortarse la otra oreja... pic.twitter.com/heWzeasaoG — Ivan (@caminantes21) May 10, 2026

La cantante aseguró que sigue con su plan y que en unos días estará arriba del escenario en su lugar favorito: Madrid. País al que sigue la gira. No dijo nada sobre la salida de Leire Martínez, de quien la banda se deshizo sin explicaciones en 2024.