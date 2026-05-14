Mery del Cerro fue internada y reveló el diagnóstico que la obliga a cambiar su vida "para siempre"

Mery del Cerro preocupó a sus seguidores al contar que no andaba bien de salud . En redes sociales, la actriz de 41 años mostró una foto desde una clínica con suero en el brazo y contó que decidió hacerse estudios completos.

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Los fuertes síntomas , inflamación sistémica, falta de energía y dolor crónico , la obligaron a hacerse ver y el diágnostico le indicó que tendrá que cambiar su vida llena de viajes, trabajo intenso y mucha exposición.

En las últimas horas, subió una historia a Instagram que sorprendió a sus seguidores: apareció recostada en una camilla, con una blusa blanca, un chaleco marrón y un suero conectado a su brazo. "No me venía sintiendo bien y decidí entender qué me pasaba de verdad ", escribió junto a la foto.

Mery del Cerro confirmó que su vida cambiará para siempre por el diagnóstico que le dieron.

La imagen no era para causar alarma, sino para mostrar que se puso las pilas con su salud. "Estoy haciendo un estudio súper completo", aclaró. Y enseguida largó la posta: los médicos le detectaron inflamación sistémica, falta de energía, dolor crónico y SIBO.

Qué es el SIBO y cómo le afecta a Mery del Cerro

El SIBO es un desorden digestivo en el que el intestino delgado se llena de bacterias que no tendrían que estar ahí. Eso genera hinchazón, dolor abdominal, malestar para hacer la digestión y problemas para absorber los nutrientes.

Mery no se quedó con los brazos cruzados y apenas recibió el diagnóstico, armó un plan de ataque. En sus redes detalló el tratamiento paso a paso: sueroterapia, un protocolo antiinflamatorio a medida y NAD, una sustancia que se usa para mejorar la energía celular. También suma suplementación personalizada, con vitamina D incluida, y sesiones de kinesiología. "Recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo", tiró con ese optimismo que la caracteriza.

Mery del Cerro Mery del Cerro confirmó que su vida cambiará para siempre por el diagnóstico que le dieron. Web

El caso de la ex Casi Ángeles puso el foco en el SIBO, una condición que cada vez afecta a más gente, sobre todo mujeres. Los especialistas explican que el intestino delgado, en condiciones normales, tiene pocas bacterias. Cuando esas bacterias se multiplican sin control, interfieren en la digestión y la absorción de vitaminas.

Los síntomas más comunes son hinchazón después de comer, fatiga crónica, diarrea o estreñimiento, y un malestar general que muchos confunden con estrés o mala alimentación. La clave, según los médicos, está en la detección temprana y un abordaje integral que combine antibióticos específicos, cambios en la dieta y suplementación.