Floppy Tesouro recibió un nuevo diagnóstico: "Me pasan cosas todo el tiempo"

Hace un tiempo que Floppy Tesouro viene compartiendo con sus seguidores la preocupación sobre su salud. La modelo continúa su tratamiento por una neuralgia del trigémino, una afección neurológica extremadamente dolorosa por la que la internaron a comienzos de marzo.

En un video, Tesouro relató en primera persona el impacto de estos episodios y los desafíos diarios que enfrenta y que mantiene en vilo a sus seguidores. “Hoy a la mañana me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, obviamente me maquillé, me peiné, le puse toda la garra del mundo porque me apasiona mi trabajo y soy muy responsable cuando me comprometo”.

Floppy Tesouro Floppy Tesouro contó detalles sobre su salud. web La modelo expuso el desgaste físico y emocional provocado por la persistencia del dolor: “Cuando uno tiene muchos dolores y hace muchos meses, estoy física y mentalmente agotada ya en un punto y le pongo muchísima fuerza a todo, pero los dolores siguen existiendo”. A lo largo del video, explicó que la medicación indicada para tratar la neuralgia del trigémino le genera efectos secundarios.

En su testimonio, Tesouro sumó el diagnóstico reciente de una inflamación dental. “Fui a ver una segunda opinión odontológica y tengo pulpitis aguda", reveló, acerca de la inflamación de la pupila dental. “Así que van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor de todos estos dolores que estoy teniendo, que me tienen bastante angustiada”, explicó.

Floppy Tesouro busca verse bien a pesar de todo Aunque admitió que disfruta verse bien y prepararse para ciertas actividades, la modelo remarcó la importancia de cuidar su salud y priorizar el descanso: “Si bien estoy maquillada y peinada para irme a un evento, no lo voy a hacer, porque me gusta sentirme así, verme así. Estuve tantos días en reposo, tantos días en la internación, que necesitaba como volver a sentirme yo, pero a su vez también necesito apachucharme con mi hija y descansar hasta recomponerme”.