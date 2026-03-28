Floppy Tesouro recibió un nuevo diagnóstico: "Me pasan cosas todo el tiempo"

En un video, Tesouro relató en primera persona el impacto de estos episodios y los desafíos diarios que enfrenta y que mantiene en vilo a sus seguidores. “Hoy a la mañana me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, obviamente me maquillé, me peiné, le puse toda la garra del mundo porque me apasiona mi trabajo y soy muy responsable cuando me comprometo”.
La modelo expuso el desgaste físico y emocional provocado por la persistencia del dolor: “Cuando uno tiene muchos dolores y hace muchos meses, estoy física y mentalmente agotada ya en un punto y le pongo muchísima fuerza a todo, pero los dolores siguen existiendo”. A lo largo del video, explicó que la medicación indicada para tratar la neuralgia del trigémino le genera efectos secundarios.
En su testimonio, Tesouro sumó el diagnóstico reciente de una inflamación dental. “Fui a ver una segunda opinión odontológica y tengo pulpitis aguda", reveló, acerca de la inflamación de la pupila dental. “Así que van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor de todos estos dolores que estoy teniendo, que me tienen bastante angustiada”, explicó.
Floppy Tesouro busca verse bien a pesar de todo
Aunque admitió que disfruta verse bien y prepararse para ciertas actividades, la modelo remarcó la importancia de cuidar su salud y priorizar el descanso: “Si bien estoy maquillada y peinada para irme a un evento, no lo voy a hacer, porque me gusta sentirme así, verme así. Estuve tantos días en reposo, tantos días en la internación, que necesitaba como volver a sentirme yo, pero a su vez también necesito apachucharme con mi hija y descansar hasta recomponerme”.
A lo largo de su intervención, Tesouro agradeció el apoyo de sus seguidores y explicó la dificultad para responder a todos los mensajes debido al dolor de cabeza persistente. “Los leo a todos siempre, les agradezco y por eso quería contarles el diagnóstico a ustedes actual, porque sé que están ahí en el minuto a minuto y me hace muy bien compartirlo con ustedes. Les mando un beso. Me voy a descansar”.
Las complicaciones surgieron tras una anestesia odontológica, que desencadenó el cuadro de neuralgia del trigémino. Desde entonces, Tesouro alternó períodos de mejoría con recaídas y reacciones adversas a la medicación. En sus mensajes, la modelo reconoció que el proceso de recuperación implica “altibajos” y que la constancia en los controles médicos resulta fundamental para afrontar la incertidumbre.