Tras renunciar a MasterChef Celebrity, se filtró la nueva vida de Donato de Santis: "Me fui por la..."

Son tiempos de cambio para Donato de Santis , quien en la última emisión de MasterChef Celebrity anunció que dará un paso al costado del reality. De esta manera, con el certamen ya finalizado, el chef armó las valijas y partió rumbo a Italia , su tierra natal.

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Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula casi 2 millones y medio de seguidores, que Donato compartió un carrusel de fotos desde Puglia , la región ubicada en el sureste italiano, donde disfrutó de un relajante paseo en motocicleta junto al mar.

"Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia" , escribió el chef en el epígrafe del posteo, junto a una postal en la que se lo ve luciendo un atuendo abrigado para hacer frente a las bajas temperaturas que aún se registran en Italia pese a la incipiente llegada de la primavera.

En la imagen, d e Santis se muestra sonriente , sentado sobre una motocicleta celeste y con casco negro, mientras recorre una ruta asfaltada rodeada de vegetación.

Fue entonces cuando el chef se refirió puntualmente al recorrido que emprendió en la región italiana y describió: “El mar a un lado, la ruta al frente y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso”.

Qué dijo Donato de Santis desde Italia

"Acá la vida va a otro ritmo. Pasás por pueblitos blancos, piedras viejas, olor a Mediterráneo, y entendés por qué uno vuelve siempre”, remarcó el cocinero al comparar la tranquilidad de su tierra natal con la vorágine de Buenos Aires, especialmente mientras encara su intensa agenda laboral.

En esta misma línea, Donato de Santis reflexionó: “Manejar así es cocinar sin receta. Elegís la curva, escuchás el motor y dejás que el paisaje haga el resto”, dejando en evidencia el profundo vínculo que aún lo une a Italia, pese a haber vivido casi 30 años en la Argentina.

A modo de cierre, el chef destacó: "Puglia tiene esa magia. Te saca el apuro. Te devuelve simpleza. Y por un rato, no hace falta nada más".