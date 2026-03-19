MasterChef Celebrity arrasó en rating con la coronación de Ian Lucas: su reacción a la grabación

La final de MasterChef Celebrity Argentina tuvo un rating arrasador , superando los 20 puntos en la pantalla de Telefe , en una noche que coronó al influencer Ian Lucas como ganador.

Maxi López tendrá un reality sobre su vida: cuándo se estrena y por dónde verla

El programa comenzó con 15 puntos, pero en pocos minutos trepó a 19 y luego superó los 20, consolidándose como lo más visto del día. En contraste, Gran Hermano Argentina , que se emitió después, perdió cinco puntos de audiencia en apenas minutos.

Cabe recordar que la final del programa estaba grabada, por ende, los participantes desconocían el resultado. En paralelo a la transmisión oficial, Ian y Sofia se reunieron para reaccionar a la coronación.

Ian Lucas se impuso en la definición ante Sofía Gonet , en una gala cargada de emoción y exigencia gastronómica. Ambos finalistas debieron presentar un menú completo de tres pasos: entrada, plato principal y postre.

IAN LUCAS GANA #MasterChefCelebrity y se entero en vivo en el stream! pic.twitter.com/EbscMXZUab

El jurado, integrado por Donato de Santis , Damián Betular y Germán Martitegui , evaluó cada preparación antes de definir al ganador. Bajo la conducción de Wanda Nara , el ciclo cerró una temporada exitosa. El campeón se llevó 50 millones de pesos y el tradicional delantal dorado .

Embed Momento emotivo en el react de #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/K8OtnBhWXN — Fefe (@fedeebongiorno) March 20, 2026

La despedida de Donato

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue el anuncio de Donato de Santis, quien confirmó que dejará el programa tras más de una década. “Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular. Llegó el momento de dar un paso al costado”, expresó el chef, visiblemente emocionado.

El jurado agradeció a sus compañeros, a la producción y al público, y dejó abierta una nueva etapa para el reality gastronómico más exitoso de la televisión argentina.