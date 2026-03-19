19 de marzo de 2026 - 23:50

MasterChef Celebrity arrasó en rating con la coronación de Ian Lucas: su reacción a la grabación

La definición del certamen lideró ampliamente la audiencia y dejó atrás a sus competidores. En el reality Ian Lucas se consagró campeón y reaccionó en vivo a la grabación del programa.

Ian Lucas se convirtió en el campeón de MasterChef Celebrity.

Ian Lucas se convirtió en el campeón de MasterChef Celebrity.

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Ian Lucas se convirtió en el campeón de MasterChef Celebrity, superando en la final a Sofía “La Reini” Gonet.

Ian Lucas se convirtió en el campeón de MasterChef Celebrity, superando en la final a Sofía “La Reini” Gonet.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La final de MasterChef Celebrity Argentina tuvo un rating arrasador, superando los 20 puntos en la pantalla de Telefe, en una noche que coronó al influencer Ian Lucas como ganador.

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A nada de la final se filtró el ganador de Masterchef Celebrity.

¿Quién ganó Masterchef Celebrity?

El programa comenzó con 15 puntos, pero en pocos minutos trepó a 19 y luego superó los 20, consolidándose como lo más visto del día. En contraste, Gran Hermano Argentina, que se emitió después, perdió cinco puntos de audiencia en apenas minutos.

Rating de MasterChef Celebrity en la final
Rating de MasterChef Celebrity en la final.

Rating de MasterChef Celebrity en la final.

Cabe recordar que la final del programa estaba grabada, por ende, los participantes desconocían el resultado. En paralelo a la transmisión oficial, Ian y Sofia se reunieron para reaccionar a la coronación.

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Una final de alto nivel

Ian Lucas se impuso en la definición ante Sofía Gonet, en una gala cargada de emoción y exigencia gastronómica. Ambos finalistas debieron presentar un menú completo de tres pasos: entrada, plato principal y postre.

El jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, evaluó cada preparación antes de definir al ganador. Bajo la conducción de Wanda Nara, el ciclo cerró una temporada exitosa. El campeón se llevó 50 millones de pesos y el tradicional delantal dorado.

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La despedida de Donato

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue el anuncio de Donato de Santis, quien confirmó que dejará el programa tras más de una década. “Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular. Llegó el momento de dar un paso al costado”, expresó el chef, visiblemente emocionado.

El jurado agradeció a sus compañeros, a la producción y al público, y dejó abierta una nueva etapa para el reality gastronómico más exitoso de la televisión argentina.

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