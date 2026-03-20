Ian Lucas sorprendió con su decisión sobre el premio que ganó en MasterChef Celebrity

En una de las finales más intensas y emotivas de los últimos años del formato, Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity Argentina tras imponerse en la definición a Sofía Gonet , en una gala que logró altos niveles de audiencia en Telefe y mantuvo el suspenso hasta el último minuto.

MasterChef Celebrity arrasó en rating con la coronación de Ian Lucas: su reacción a la grabación

La última gala mantuvo en vilo a la audiencia con un exigente menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre, en el que ambos finalistas mostraron un alto nivel. La propuesta del influencer, sólida desde lo técnico y equilibrada en sabores, terminó imponiéndose frente al estilo innovador de “La Reini”.

“Antes de saber lo del premio me quebré. No daba más. Tenía todo eso guardado … fue una experiencia única, hermosa. No voy a volver a repetir nunca algo así”.

Lejos de enfocarse únicamente en el resultado, Ian Lucas remarcó el valor personal del recorrido: “No es tanto por el trofeo o haber ganado, sino que fue el broche de oro. Ni soñándolo podía ser así” , sostuvo, dejando en claro que la experiencia superó cualquier expectativa previa.

El veredicto final estuvo a cargo del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui , quienes destacaron tanto la creatividad de la finalista como la consistencia del ganador.

La gala, conducida por Wanda Nara, contó con la presencia de familiares y exconcursantes, lo que le dio un marco aún más emotivo, aunque como ya se sabe, la gala es pregrabada con ambos participantes siendo campeones, por lo que Ian tuvo que esperar hasta el día de ayer para saber si lograba imponerse a su compañera.

MasterChef Celebrity Ian Lucas y La Reini definieron la última edición de MasterChef Celebrity. web

Qué hará Ian Lucas con el premio

El momento que más impacto generó llegó después de la consagración, cuando el ganador reveló qué hará con el premio de 50 millones de pesos. Contra todo pronóstico, anunció que no lo destinará a sí mismo: “El premio no va a ser para mí. Como llega, se va”, afirmó.

Luego profundizó en los motivos detrás de esa decisión, vinculados a una experiencia personal que atravesó durante la competencia: “Tuve una experiencia muy fuerte con una nena de cuatro años que me veía todas las noches y falleció. Esa es la causa a donde va a ir el premio”, expresó conmovido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

En paralelo, también reflexionó sobre las dificultades personales que enfrentó dentro del reality: “Soy muy transparente, se me nota todo. A veces me perjudicaba porque si me pasaba algo, se veía en la cara”, reconoció. Esa sensibilidad, sin embargo, también fue parte de su identidad dentro del ciclo.