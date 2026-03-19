Maxi López tendrá un reality sobre su vida: cuándo se estrena y por dónde verla

Luego de su eliminación de MasterChef Celebrity, se supo que el exfutbolista tendrá una producción en internet, como la han tenido otros famosos.

La semifinal de MasterChef Celebrity no solo dejó definidos a los finalistas (Ian Lucas y La Reini), sino que también marcó la emotiva despedida de Maxi López, quien quedó a un paso de la gran final y se despidió del certamen con un sentido mensaje.

Luego de cinco meses de competencia, desafíos y exposición, López compartió sus sensaciones tras quedar eliminado y no ocultó la emoción por todo lo vivido dentro y fuera del reality. “Hasta acá llegó mi camino en MasterChef, la verdad que cuando empezó todo esto nunca pensé todo lo que se iba a generar, todo lo que pasó, llegar hasta esta instancia”, expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maxi López (@officialmaxilopez) Lejos de seguirse lamentando, el empresario seguirá ligado a la televisión, sumándose a la lista de famosos y exfutbolistas que van a tener su propia serie donde contará su vida y mostrará cómo es su familia conformada por sus cinco hijos y su mujer Daniela Christiansson.

Qué se sabe de la serie sobre la vida de Maxi López Según reveló Ángel de Brito en su cuenta de X, el exdelantero de River y el Barcelona, ya tiene todo listo para el lanzamiento de su propia serie, de la que ya se han grabado 8 capítulos y se podrá ver en YouTube. Allí, el público y los fans van a poder conocer la intimidad de su familia.

Maxi López Maxi López tendrá un reality sobre su vida. web Además, Maxi apuesta fuerte a su estadía en Argentina. El conductor de LAM confirmó que el exfutbolista se muda a Nordelta, a una casa alquilada con opción de compra, para estar cerca de sus hijos adolescentes, fruto de su matrimonio con Wanda Nara