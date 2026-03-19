19 de marzo de 2026 - 10:37

¿Quién ganó Masterchef Celebrity?

Alerta de spoiler. Ángel de Brito tiró una bomba en su programa y reveló quién será el que levantará la copa del concurso de cocina. La final fue grabada.

A nada de la final se filtró el ganador de Masterchef Celebrity.

A nada de la final se filtró el ganador de Masterchef Celebrity.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Tras meses de competencia, los finalistas son Ian Lucas y Sofi Gonet, conocida como “La Reini”. Ambos lograron imponerse en una edición que tuvo figuras de alto perfil y momentos de gran exposición mediática como lo fue el exmarido de Wanda Nara, Maxi López, y los rumores de romance del influencer con Evangelina Anderson.

A nada de la final se filtró el ganador de Masterchef Celebrity.
A nada de la final se filtró el ganador de Masterchef Celebrity.

A nada de la final se filtró el ganador de Masterchef Celebrity.

En las instancias previas quedaron eliminados nombres fuertes como Emilia Attias, Marixa Balli, Maxi López y Claudio “Turco” Husaín.

Antes, también habían dejado la competencia Evangelina Anderson y Agustín “Cachete” Sierra.

La filtración que sacudió la previa de Masterchef

El clima se volvió aún más intenso cuando desde programas de espectáculos comenzaron a anticipar quiénes llegarían al mano a mano final, algo que finalmente se confirmó con Lucas y La Reini.

Sin embargo, la polémica creció cuando el periodista Ángel de Brito deslizó en televisión una frase que muchos interpretaron como una filtración del resultado. “Todo mal entre Evangelina y el ganador de MasterChef”, lanzó, sin dar más detalles.

Ángel de Brito
Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Una referencia que apunta directamente a Ian Lucas por los rumores de romance con la vedette.

En medio de la competencia, comenzaron a circular rumores sobre un posible vínculo cercano entre los dos. Las versiones surgieron tras verlos compartir momentos de complicidad dentro y fuera de cámara, lo que despertó especulaciones en redes y programas de espectáculos.

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Si bien ninguno de los dos confirmó una relación, los comentarios crecieron aún más luego de que se hablara de un supuesto distanciamiento entre ambos, especialmente tras la eliminación de Anderson.

A qué hora es la final de MasterChef Celebrity

La gran final se emitirá este jueves desde las 21.30 por Telefe. Se espera que el anuncio del ganador se produzca alrededor de las 22:10. Como es habitual en este formato, la producción grabó más de un desenlace para evitar filtraciones.

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