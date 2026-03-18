MasterChef Celebrity entra en su etapa final: un premio millonario que promete ser tendencia

La competencia más exigente de la televisión argentina alcanza su punto culminante con el inicio de la gran final de MasterChef Celebrity este miércoles 18 de marzo desde las 21.30. El certamen, conducido por Wanda Nara, llega a su instancia decisiva tras meses de desafíos intensos y elimina a todos menos a dos aspirantes al título.
La definición se desarrolla en dos jornadas consecutivas y pone en juego un premio de 50 millones de pesos.
Dos finalistas tras una semifinal determinante
Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet lograron imponerse en una semifinal de alta tensión que dejó en el camino a Turco Husaín y Maxi López. El desafío que marcó el quiebre fue la preparación de cordero en croute, una prueba técnica que exigió precisión y dominio absoluto. Ese plato definió quiénes continuarían en carrera y quiénes quedarían fuera a un paso de la final.
Ambos finalistas llegan a esta instancia tras un recorrido sólido, con platos que destacaron tanto por su ejecución como por su creatividad, elementos que ahora deberán sintetizar en el último tramo del certamen.
Una final en dos noches y máxima exigencia
La producción decidió dividir la final en dos partes para profundizar la evaluación y elevar la tensión del cierre. El jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, analizará cada aspecto del desempeño de los finalistas en una instancia que no admite errores.
En esta primera jornada, los participantes deberán diseñar y ejecutar un menú completo por pasos, una prueba que pondrá en juego su identidad culinaria, técnica y capacidad de planificación. Cada plato funcionará como una síntesis de su evolución dentro del programa.
El veredicto que definirá al campeón de Masterchef Celebrity
El jueves 19 se llevará a cabo la gala final en la que se conocerá al ganador de la temporada. Con todos los exconcursantes presentes, el momento decisivo combinará emoción, expectativa y la evaluación final del jurado, que tendrá la última palabra.
Cómo seguir la gran final
La definición se emitirá en vivo por Telefe desde las 21.30 y también podrá verse a través de plataformas digitales como Twitch, YouTube y MiTelefe. Además, estará disponible en servicios como Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, lo que permitirá seguir cada instancia desde distintos dispositivos.