MasterChef Celebrity entra en su etapa final: un premio millonario que promete ser tendencia

La competencia más exigente de la televisión argentina alcanza su punto culminante con el inicio de la gran final de MasterChef Celebrity este miércoles 18 de marzo desde las 21.30. El certamen, conducido por Wanda Nara , llega a su instancia decisiva tras meses de desafíos intensos y elimina a todos menos a dos aspirantes al título.

Wanda Nara se emocionó por la salida de Maxi López de MasterChef Celebrity

La definición se desarrolla en dos jornadas consecutivas y pone en juego un premio de 50 millones de pesos.

MasterChef Celebrity está llegando a su fin y se supo la fecha.

Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet lograron imponerse en una semifinal de alta tensión que dejó en el camino a Turco Husaín y Maxi López. El desafío que marcó el quiebre fue la preparación de cordero en croute, una prueba técnica que exigió precisión y dominio absoluto. Ese plato definió quiénes continuarían en carrera y quiénes quedarían fuera a un paso de la final.

Ambos finalistas llegan a esta instancia tras un recorrido sólido, con platos que destacaron tanto por su ejecución como por su creatividad, elementos que ahora deberán sintetizar en el último tramo del certamen.

La producción decidió dividir la final en dos partes para profundizar la evaluación y elevar la tensión del cierre. El jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui , analizará cada aspecto del desempeño de los finalistas en una instancia que no admite errores.

Qué ocurre con la comida de MasterChef

En esta primera jornada, los participantes deberán diseñar y ejecutar un menú completo por pasos, una prueba que pondrá en juego su identidad culinaria, técnica y capacidad de planificación. Cada plato funcionará como una síntesis de su evolución dentro del programa.

Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef.

El veredicto que definirá al campeón de Masterchef Celebrity

El jueves 19 se llevará a cabo la gala final en la que se conocerá al ganador de la temporada. Con todos los exconcursantes presentes, el momento decisivo combinará emoción, expectativa y la evaluación final del jurado, que tendrá la última palabra.

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron avanzar a la final de MasterChef Celebrity Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron avanzar a la final de MasterChef Celebrity.

Cómo seguir la gran final

La definición se emitirá en vivo por Telefe desde las 21.30 y también podrá verse a través de plataformas digitales como Twitch, YouTube y MiTelefe. Además, estará disponible en servicios como Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, lo que permitirá seguir cada instancia desde distintos dispositivos.