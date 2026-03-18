18 de marzo de 2026 - 22:02

MasterChef Celebrity entra en su etapa final: un premio millonario que promete ser tendencia

El desenlace tendrá lugar el jueves 19, cuando se revele al ganador frente a todos los ex participantes y el jurado completo.

Telefe ya decidió que programa reemplazará a MasterChef Celebrity

Telefe ya decidió que programa reemplazará a MasterChef Celebrity

Foto:

web
Por Redacción Espectáculos

La competencia más exigente de la televisión argentina alcanza su punto culminante con el inicio de la gran final de MasterChef Celebrity este miércoles 18 de marzo desde las 21.30. El certamen, conducido por Wanda Nara, llega a su instancia decisiva tras meses de desafíos intensos y elimina a todos menos a dos aspirantes al título.

Leé además

El Turco Husaín es uno de los semifinalistas de MasterChef Celebrity.

La jugada promesa que cumplirá el Turco Husaín si gana MasterChef Celebrity

Por Agustín Zamora
Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef.

Wanda Nara se emocionó por la salida de Maxi López de MasterChef Celebrity

Por Redacción Espectáculos
MasterChef Celebrity
MasterChef Celebrity está llegando a su fin y se supo la fecha.

MasterChef Celebrity está llegando a su fin y se supo la fecha.

La definición se desarrolla en dos jornadas consecutivas y pone en juego un premio de 50 millones de pesos.

Dos finalistas tras una semifinal determinante

Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet lograron imponerse en una semifinal de alta tensión que dejó en el camino a Turco Husaín y Maxi López. El desafío que marcó el quiebre fue la preparación de cordero en croute, una prueba técnica que exigió precisión y dominio absoluto. Ese plato definió quiénes continuarían en carrera y quiénes quedarían fuera a un paso de la final.

Ambos finalistas llegan a esta instancia tras un recorrido sólido, con platos que destacaron tanto por su ejecución como por su creatividad, elementos que ahora deberán sintetizar en el último tramo del certamen.

MasterChef
Qué ocurre con la comida de MasterChef

Qué ocurre con la comida de MasterChef

Una final en dos noches y máxima exigencia

La producción decidió dividir la final en dos partes para profundizar la evaluación y elevar la tensión del cierre. El jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, analizará cada aspecto del desempeño de los finalistas en una instancia que no admite errores.

En esta primera jornada, los participantes deberán diseñar y ejecutar un menú completo por pasos, una prueba que pondrá en juego su identidad culinaria, técnica y capacidad de planificación. Cada plato funcionará como una síntesis de su evolución dentro del programa.

Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef
Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef.

Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef.

El veredicto que definirá al campeón de Masterchef Celebrity

El jueves 19 se llevará a cabo la gala final en la que se conocerá al ganador de la temporada. Con todos los exconcursantes presentes, el momento decisivo combinará emoción, expectativa y la evaluación final del jurado, que tendrá la última palabra.

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron avanzar a la final de MasterChef Celebrity
Ian Lucas y Sofía

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron avanzar a la final de MasterChef Celebrity.

Cómo seguir la gran final

La definición se emitirá en vivo por Telefe desde las 21.30 y también podrá verse a través de plataformas digitales como Twitch, YouTube y MiTelefe. Además, estará disponible en servicios como Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, lo que permitirá seguir cada instancia desde distintos dispositivos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Telefe ya decidió que programa reemplazará a MasterChef Celebrity

Telefe no pierde el tiempo y ya decidió el clásico que reemplazará a MasterChef Celebrity

Por Agustín Zamora
evangelina anderson hablo del escandalo con ian lucas y revelo como reaccionaron sus companeros

Evangelina Anderson habló del escándalo con Ian Lucas y reveló cómo reaccionaron sus compañeros

Qué ocurre con la comida de MasterChef

Qué se hace con la comida que sobra en MasterChef: ¿se tira a la basura?

La vuelta de Catalina Gorostidi a la casa de Gran Hermano.

"Sé que va a pasar": Catalina Gorostidi confesó la fantasía que tiene con un participante de Gran Hermano