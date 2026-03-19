19 de marzo de 2026 - 09:38

Filtraron un audio donde amenazaban a la Tota Santillán con "prenderlo fuego" meses antes de su muerte

En la grabación se escucha a un hombre intimidar al conductor por una supuesta usurpación.

Filtraron un audio donde amenazaban a la Tota Santillán con prenderlo fuego meses antes de su muerte.

Filtraron un audio donde amenazaban a la Tota Santillán con "prenderlo fuego" meses antes de su muerte.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A casi dos años de la muerte de Daniel "La Tota" Santillán, el periodista Juan Etchegoyen reveló un audio inédito y estremecedor donde se escucha al animador siendo amenazado de muerte con un método idéntico al que terminó con su vida: el fuego.

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Vendieron el número de teléfono que le pertenecía a Daniel La Tota Santillán.

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La grabación, que dataría de meses antes del fallecimiento del conductor, registra una tensa charla telefónica. En ella, un hombre le reclama a Santillán las llaves de un departamento. “Necesito las llaves del departamento que me estás usurpando... ¿Vos querés que yo te prenda fuego, Dani? ¿Querés que te prenda fuego?”, se escucha decir al interlocutor y "La Tota" respondió balbuceando “No pero vos hablaste con Sol o hablaste con…”.

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La coincidencia con la muerte de Santillán

El hallazgo de este audio tiene relevancia para la causa debido a las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de Santillán el 23 de septiembre de 2024. Aquel día, la policía halló al animador de 57 años en el living de su casa en Castelar con la mitad de su cuerpo quemado y un sillón carbonizado a su lado.

“A mí lo que me llama la atención, quizás es coincidencia, es que la persona le dice ‘te voy a prender fuego’ y tiempo después apareció prendido fuego”, señaló Etchegoyen durante la emisión del programa en Mitre.

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Además, el periodista contó que el número de celular que pertenecía a Santillán estaría hoy en manos de un preso.

Hasta el momento, la principal hipótesis de los investigadores se inclinaba hacia un suicidio. Los peritajes iniciales sugerían que el conductor se habría vertido un líquido inflamable para luego quitarse la vida. Las personas cercanas a él, señalaron en su momento, que el conductor atravesaba una profunda depresión por problemas económicos y una condena por violencia de género

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