El tierno reencuentro de Maxi López con su familia tras las grabaciones de Masterchef Celebrity

El entorno natural que rodea a la familia aporta un toque de calma e intimidad a la escena, complementada por la presencia de una mascota. Junto a la imagen, Christiansson escribió "Back" junto a un corazón rojo, reflejando la alegría del reencuentro, como pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.
Maxi López regresó a Suiza tras dos meses
Este regreso a Suiza se produce tras una larga estancia de López en Argentina, donde participó en diversos proyectos, destacándose su presencia en MasterChef Celebrity. La imagen familiar fue interpretada por sus seguidores como un símbolo de equilibrio entre su vida profesional y su vida familiar, que ha cultivado junto a su pareja y sus hijos.
De acuerdo con López, su permanencia en Suiza no será definitiva. Planea regresar a Buenos Aires una vez que los médicos den el visto bueno para el viaje de Lando, quien nació el 31 de diciembre y aún necesita controles pediátricos antes de emprender un largo traslado.
Antes de partir, el exdelantero de River compartió una emotiva carta abierta desde el aeropuerto, donde agradeció el cariño recibido durante su estancia en el país. "Me regalaron algo que no se compra: cariño verdadero", expresó, y definió a Argentina como "pasión, familia y amor incondicional", resaltando el apoyo del público en un momento personal significativo.
El regreso a Europa se presenta como una pausa dentro de un proyecto de vida más amplio en Argentina. Se informa que López alquiló una casa en Nordelta, en el mismo barrio donde reside Wanda Nara junto a los hijos mayores del fruto de su romance.