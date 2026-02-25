El tierno reencuentro de Maxi López con su familia tras las grabaciones de Masterchef Celebrity

Después de varias semanas en el país, el empresario volvió a Suiza para reunirse con su familia y compartió una emotiva imagen junto a Daniela Christiansson.

Tras casi dos meses en Argentina, Maxi López se reunió nuevamente con su familia en Suiza y compartió una conmovedora imagen que se volvió viral. En la fotografía, difundida inicialmente por el ex futbolista y luego por Daniela Christiansson, se observa a López caminando con su hija Elle sobre los hombros, mientras la modelo empuja el cochecito de Lando, el hijo menor.

El entorno natural que rodea a la familia aporta un toque de calma e intimidad a la escena, complementada por la presencia de una mascota. Junto a la imagen, Christiansson escribió "Back" junto a un corazón rojo, reflejando la alegría del reencuentro, como pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Maxi López Maxi López regresó a Suiza con su familia tras casi dos meses en Argentina. web Maxi López regresó a Suiza tras dos meses Este regreso a Suiza se produce tras una larga estancia de López en Argentina, donde participó en diversos proyectos, destacándose su presencia en MasterChef Celebrity. La imagen familiar fue interpretada por sus seguidores como un símbolo de equilibrio entre su vida profesional y su vida familiar, que ha cultivado junto a su pareja y sus hijos.

De acuerdo con López, su permanencia en Suiza no será definitiva. Planea regresar a Buenos Aires una vez que los médicos den el visto bueno para el viaje de Lando, quien nació el 31 de diciembre y aún necesita controles pediátricos antes de emprender un largo traslado.

Maxi López Maxi López regresó a Suiza con su familia tras casi dos meses en Argentina. web Antes de partir, el exdelantero de River compartió una emotiva carta abierta desde el aeropuerto, donde agradeció el cariño recibido durante su estancia en el país. "Me regalaron algo que no se compra: cariño verdadero", expresó, y definió a Argentina como "pasión, familia y amor incondicional", resaltando el apoyo del público en un momento personal significativo.