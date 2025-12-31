Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

El cierre del 2025 trajo una noticia cargada de emoción para Maxi López y su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson . El 31 de diciembre , en las últimas horas del año, nació Lando , el segundo hijo de la pareja y el cuarto varón para el exfutbolista.

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales del deportista, quien compartió una tierna postal sosteniendo al recién nacido con el mensaje: “¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso... Lando llegó para agrandar el equipo” .

Curiosamente, la primicia no fue dada inicialmente por el padre; su hijo mayor, Valentino López , se anticipó en las redes sociales una hora y cuarto antes, felicitando a su progenitor por el nuevo integrante de la familia.

Para estar presente en este momento en Suiza, Maxi puso en pausa su participación en las cocinas de MasterChef Celebrity y sus próximos compromisos con el canal de streaming Olga en Mar del Plata.

La elección del nombre no fue azarosa y generó gran curiosidad entre los seguidores de la pareja. Según reveló López en una entrevista previa, la decisión fue una iniciativa personal motivada por su gusto por los nombres de trasfondo inglés, siguiendo la línea de su primera hija con Daniela, Elle , nacida en Londres.

En esta ocasión, la inspiración directa provino de las pistas de carrera: el nombre es un homenaje al piloto de Fórmula 1 Lando Norris. Maxi explicó que, aunque volver a las rutinas de cambiar pañales y no dormir sea agotador, son tareas que lo llenan de satisfacción debido a su entusiasmo por la paternidad.

Ante este nuevo capítulo, el exjugador de River Plate anunció que se tomará un tiempo alejado de la exposición pública: "Voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso, voy a estar un poco alejado de las redes", expresó, confirmando que su equipo se encargará de sus cuentas mientras él se enfoca en la crianza de Lando en territorio suizo.