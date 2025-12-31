Peaky Blinders: ¿qué información nos dio el adelanto de la película sobre la serie?

Este miércoles, la industria del entretenimiento recibió con impacto el primer tráiler de Peaky Blinders : El hombre inmortal .

Así es el primer adelanto de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: cuándo se estrena en Netflix

El adelanto, de una duración menor a un minuto, confirma el retorno de Tommy Shelby , quien según las imágenes "revive" tras haber fingido su propio fallecimiento en el desenlace de la serie original emitido en 2022.

Cuatro años después de aquel final, el ganador del Oscar, Cillian Murphy , vuelve a calzarse la icónica boina para encabezar esta secuela que traslada la acción a 1940.

La trama expande el universo de los Shelby en un contexto histórico turbulento, prometiendo una combinación de drama familiar y conflictos políticos de alto voltaje en medio del estallido de la Segunda Guerra Mundial .

El filme cuenta con un guion firmado por el creador de la franquicia, Steven Knight , y la dirección de Tom Harper . La producción no solo busca cerrar los cabos sueltos de la serie, sino también profundizar en la psicología de un protagonista que parece haber burlado a la muerte una vez más.

¿Cuándo se estrena la película de Peaky Blinders?

En cuanto a su distribución, se confirmó un esquema de estreno dual: la película llegará a las salas de cine el próximo 6 de marzo, mientras que su debut global en la plataforma Netflix está programado para el 20 de marzo de 2026.

Los fanáticos de la familia criminal de Birmingham ya cuentan los días para el cierre definitivo de esta influyente saga británica.

¿Dónde veo el tráiler de la película de Peaky Blinders?

El tráiler que se dio a conocer se puede ver a continuación.