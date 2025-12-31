Kate Winslet: la actriz de Titanic confesó que "debutó" sexualmente con mujeres

En una entrevista reciente, la ganadora del Oscar reveló que su curiosidad adolescente y sus vivencias con personas de su mismo sexo fueron clave para interpretar su primer papel profesional en el cine.

En una revelación inédita sobre su vida privada, Kate Winslet compartió detalles de su adolescencia durante una charla en el podcast Team Deakins. La actriz de 50 años (célebre por su papel en Titanic) explicó que, antes de alcanzar la fama mundial, exploró su sexualidad con personas de ambos sexos, una vivencia que resultó fundamental para su formación profesional.

La curiosidad de Kate Winslet en temas sexuales Winslet describió este periodo como una etapa de curiosidad natural, carente de etiquetas definitivas. “Compartiré algo que nunca antes había compartido. Algunas de mis primeras experiencias íntimas de adolescente fueron con chicas”, confesó la intérprete. Según sus declaraciones, aunque había besado tanto a hombres como a mujeres, en aquel momento no sentía una inclinación definida hacia una identidad particular.

Esta apertura personal surge al analizar sus inicios en la industria, específicamente su papel en Criaturas celestiales (1994). En su debut cinematográfico, dirigido por Peter Jackson, Winslet interpretó a una joven envuelta en una relación obsesiva con otra mujer, un rol que, según admite ahora, comprendió gracias a su propia historia: "Había algo en la intensa conexión que tenían esas dos mujeres que comprendí profundamente. Me vi inmediatamente absorbida por el torbellino de ese mundo", explicó.

Embed - #883) HEAVENLY CREATURES (1994) No fue una "salida del clóset" La actriz subrayó que estas vivencias le permitieron conectar con la vulnerabilidad y las emociones profundas que requiere la actuación.

A diferencia de otras figuras públicas, Winslet abordó el tema con naturalidad, presentándolo no como una "salida del clóset", sino como una reflexión honesta sobre la diversidad de las experiencias humanas.