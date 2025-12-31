31 de diciembre de 2025 - 14:30

Kate Winslet: la actriz de Titanic confesó que "debutó" sexualmente con mujeres

En una entrevista reciente, la ganadora del Oscar reveló que su curiosidad adolescente y sus vivencias con personas de su mismo sexo fueron clave para interpretar su primer papel profesional en el cine.

Kate Winslet dio a luz a su tercer hijo
Kate Winslet dio a luz a su tercer hijo

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En una revelación inédita sobre su vida privada, Kate Winslet compartió detalles de su adolescencia durante una charla en el podcast Team Deakins. La actriz de 50 años (célebre por su papel en Titanic) explicó que, antes de alcanzar la fama mundial, exploró su sexualidad con personas de ambos sexos, una vivencia que resultó fundamental para su formación profesional.

Leé además

Brigitte Bardot era el amor de Guille, el hermano de Mafalda en el cómic más icónico de Quino.

Brigitte Bardot y Mafalda: la historia detrás del "amor imposible" de uno de los personajes

Por Cristian Reta
El duro momento de Miley Cyrus y el por qué no puede hacer grandes giras,

Miley Cyrus reveló la dura condición que no le permite salir de gira: "Mi voz colecciona arrugas"

Por Cristian Reta

La curiosidad de Kate Winslet en temas sexuales

Winslet describió este periodo como una etapa de curiosidad natural, carente de etiquetas definitivas. “Compartiré algo que nunca antes había compartido. Algunas de mis primeras experiencias íntimas de adolescente fueron con chicas”, confesó la intérprete. Según sus declaraciones, aunque había besado tanto a hombres como a mujeres, en aquel momento no sentía una inclinación definida hacia una identidad particular.

Esta apertura personal surge al analizar sus inicios en la industria, específicamente su papel en Criaturas celestiales (1994). En su debut cinematográfico, dirigido por Peter Jackson, Winslet interpretó a una joven envuelta en una relación obsesiva con otra mujer, un rol que, según admite ahora, comprendió gracias a su propia historia: "Había algo en la intensa conexión que tenían esas dos mujeres que comprendí profundamente. Me vi inmediatamente absorbida por el torbellino de ese mundo", explicó.

Embed - #883) HEAVENLY CREATURES (1994)

No fue una "salida del clóset"

La actriz subrayó que estas vivencias le permitieron conectar con la vulnerabilidad y las emociones profundas que requiere la actuación.

A diferencia de otras figuras públicas, Winslet abordó el tema con naturalidad, presentándolo no como una "salida del clóset", sino como una reflexión honesta sobre la diversidad de las experiencias humanas.

Actualmente, Kate Winslet atraviesa un presente profesional activo, no solo frente a cámara sino también en la dirección. Recientemente estrenó en Netflix el drama Adiós, June, proyecto donde continúa explorando la complejidad de los vínculos personales que han definido su carrera desde aquel primer papel en la gran pantalla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Peaky Blinders regresa a Netflix con dos nuevas temporadas.

Peaky Blinders: ¿qué información nos dio el adelanto de la película sobre la serie?

Por Redacción Espectáculos
Sylvester Stallone actúa en Alarum, la peor película del año según Letterboxd.

De Stallone a tiburones de CGI: las 10 peores películas del 2025, según Letterboxd

Por Cristian Reta
estrenos de cine: como es la pelicula homenaje a la nouvelle vague que es favorita de los oscar

Estrenos de cine: cómo es la película homenaje a la nouvelle vague que es favorita de los Oscar

Por Redacción Espectáculos
2025, el ano de las rupturas: una por una las 23 parejas famosas argentinas que se separaron

2025, el año de las rupturas: una por una las 23 parejas famosas argentinas que se separaron

Por Redacción Espectáculos