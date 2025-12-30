Miley Cyrus reveló la dura condición que no le permite salir de gira: "Mi voz colecciona arrugas"

La artista detalló el impacto del edema de Reinke en su "instrumento" y la brutal infección de rótula que la llevó a la UCI durante su último proyecto.

El duro momento de Miley Cyrus y el por qué no puede hacer grandes giras,

Para Miley Cyrus, su voz ronca no es solo una marca registrada, sino una condición médica que define su identidad. La cantante reveló que padece edema de Reinke, una acumulación de líquido gelatinoso en las cuerdas vocales que genera su textura áspera.

Aunque la cirugía de 2019 le permitió "entender su instrumento", hoy prefiere evitar el quirófano. Teme que, al extirpar el gran pólipo que tiene en la garganta, pierda el tono que la hizo famosa. Según explicó, cantar bajo esta condición es tan agotador como “correr un maratón con pesas en los tobillos”.

image Disfonía y el fin de las giras masivas El desgaste no es solo sonoro, sino sistémico. Diagnosticada también con disfonía por tensión muscular, Cyrus sufre dolor al hablar y pérdida temporal de la voz ante el estrés.

Por este motivo, decidió abandonar las giras largas. "No puedo hacer 150 fechas porque no me siento físicamente capaz", confesó la artista. Para ella, la presión de ser una performer las 24 horas llegó a ser tan intensa que incluso evaluó el retiro definitivo.

La cantante, además, comparó su voz con una cara que "colecciona arrugas, cuenta una historia y acumula polvo". Para la artista, esas "arrugas" en su voz son las que le dan la textura y el tono que la distinguen en la industria musical, y por eso hoy evita nuevas cirugías que puedan cambiar su sonido natural.