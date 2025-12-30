Marvel reveló el nuevo avance de "Avengers: Doomsday" con Thor, en su versión más oscura

El material, que acompaña las proyecciones especiales previas al estreno de la nueva película de "Avatar", confirma el regreso de Chris Hemsworth como Thor y apuesta por un tono muy distinto al de sus últimas apariciones.
Lejos del humor exagerado, el adelanto propone una mirada más solemne, épica y emocional que se había perdido en las últimas películas.
El nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday" con Thor como protagonista
En las imágenes se lo puede ver a Thor atravesando un momento de profunda vulnerabilidad, acompañado por su hija adoptiva, presentada al final de “Love and Thunder”. La escena muestra al héroe mientras la reza a Odín y a los dioses de Asgard con la esperanza de ganar una batalla decisiva y poder regresar a casa.
“Padre, toda mi vida respondí al llamado del honor, del deber y de la guerra. Pero ahora el destino me concedió algo que nunca imaginé: una hija. Una vida que no está marcada por el trueno. Dame la fuerza para luchar una vez más, para vencer una vez más al enemigo y poder regresar a casa con ella”, implora Thor, en medio de un bosque.
Otro de los detalles que más llamó la atención es la caracterización del personaje. Thor recupera una estética muy cercana a la que lucía en "Infinity War", dejando atrás la versión más caricaturesca para volver a un guerrero marcado por la pérdida, el sacrificio y el destino. En los comentarios del avance en la cuenta oficial de Marvel, los fans se unen en un solo presentimiento: será una película oscura y devastadora.
Cuándo se estrena “Avengers: Doomsday” en Argentina
La película tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026 en los cines de Argentina y se perfila como uno de los proyectos clave para redefinir el rumbo de Marvel en los próximos años.
Además de los Vengadores, se espera que aparezcan los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos y los X-Men originales de la saga de Fox, iniciada en 2000.
De hecho, el próximo tráiler tendrá a Cíclope (James Marsden), Charles Xavier (Patrick Stewart) y Magneto (Ian McKellen) como protagonistas. Se espera su lanzamiento para el martes próximo.