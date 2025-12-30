30 de diciembre de 2025 - 11:52

Marvel reveló el nuevo avance de "Avengers: Doomsday" con Thor, en su versión más oscura

En el tráiler se ve al Dios del Trueno, interpretado por Chris Hemsworth, mientras le implora a Odín, su padre.

Marvel presentó a Thor oficialmente y regresará para Avengers: Doomsday

Marvel presentó a Thor oficialmente y regresará para "Avengers: Doomsday"

Los Andes
Redacción Espectáculos

El material, que acompaña las proyecciones especiales previas al estreno de la nueva película de "Avatar", confirma el regreso de Chris Hemsworth como Thor y apuesta por un tono muy distinto al de sus últimas apariciones.

Lejos del humor exagerado, el adelanto propone una mirada más solemne, épica y emocional que se había perdido en las últimas películas.

El nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday" con Thor como protagonista

En las imágenes se lo puede ver a Thor atravesando un momento de profunda vulnerabilidad, acompañado por su hija adoptiva, presentada al final de “Love and Thunder”. La escena muestra al héroe mientras la reza a Odín y a los dioses de Asgard con la esperanza de ganar una batalla decisiva y poder regresar a casa.

“Padre, toda mi vida respondí al llamado del honor, del deber y de la guerra. Pero ahora el destino me concedió algo que nunca imaginé: una hija. Una vida que no está marcada por el trueno. Dame la fuerza para luchar una vez más, para vencer una vez más al enemigo y poder regresar a casa con ella”, implora Thor, en medio de un bosque.

Otro de los detalles que más llamó la atención es la caracterización del personaje. Thor recupera una estética muy cercana a la que lucía en "Infinity War", dejando atrás la versión más caricaturesca para volver a un guerrero marcado por la pérdida, el sacrificio y el destino. En los comentarios del avance en la cuenta oficial de Marvel, los fans se unen en un solo presentimiento: será una película oscura y devastadora.

Cuándo se estrena “Avengers: Doomsday” en Argentina

La película tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026 en los cines de Argentina y se perfila como uno de los proyectos clave para redefinir el rumbo de Marvel en los próximos años.

Además de los Vengadores, se espera que aparezcan los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos y los X-Men originales de la saga de Fox, iniciada en 2000.

De hecho, el próximo tráiler tendrá a Cíclope (James Marsden), Charles Xavier (Patrick Stewart) y Magneto (Ian McKellen) como protagonistas. Se espera su lanzamiento para el martes próximo.

