Netflix lanzó el trailer del último episodio de "Stranger Things" y es espectacular

Con Hawkins convertida en un mapa incompleto y peligroso, la historia de " Stranger Things " entra en su recta final. Después de haber pasado de la nostalgia ochentosa y la aventura juvenil a un relato cada vez más oscuro sobre el miedo, la pérdida y el fin de la inocencia, la serie de los hermanos Duffer se prepara para cerrar este miércoles 31 de diciembre un universo que comenzó con la desaparición de un chico en bicicleta y terminó revelando la existencia de un mundo paralelo que amenaza con devorarlo todo.

Con el “Abismo” ya expuesto y el origen del Upside Down finalmente explicado, la expectativa es global: no se trata solo de cómo termina la historia, sino de qué precio estarán dispuestos a pagar sus protagonistas.

Desde aquel primer experimento fallido en el laboratorio de Hawkins hasta el enfrentamiento abierto con Vecna, la serie fue construyendo un relato donde cada victoria tuvo un costo. En ese marco, hay algunos ejes narrativos que asoman como decisivos para el desenlace.

Uno de ellos, quizás el más inquietante, gira en torno a Eleven. Desde que apareció en escena como una niña silenciosa y vulnerable, su arco fue el del sacrificio constante: renunciar a una infancia normal, perder vínculos, huir, volver, pelear. Hoy, con el Ejército persiguiéndola y la certeza de que es la única capaz de enfrentarse de igual a igual con Vecna, crece la idea de que su destino podría ser sellar definitivamente la grieta entre mundos. La pregunta que sobrevuela es tan simple como devastadora: ¿hay lugar para un final feliz para “Ce” o su historia está escrita como la de una heroína trágica, condenada a desaparecer para que el resto sobreviva?

Otro frente abierto es el emocional, especialmente el que involucra a Nancy Wheeler. A lo largo de las temporadas, Nancy fue mucho más que el vértice de un triángulo amoroso: pasó de ser una adolescente aplicada a una joven decidida, dispuesta a desafiar autoridades, monstruos y expectativas ajenas. La distancia con Jonathan Byers reavivó la posibilidad de un reencuentro con Steve Harrington, uno de los personajes que más evolucionó en la serie. Sin embargo, en un mundo que se desmorona, la incógnita no es solo con quién se quedará Nancy, sino si elegirá, por primera vez, no definirse a partir de una relación y priorizar su propio camino.

En paralelo, hay vínculos que se volvieron el verdadero núcleo afectivo del relato. La amistad entre Steve y Dustin, construida con humor, ternura y lealtad, se transformó en uno de los corazones emocionales de "Stranger Things". Por eso, una frase pronunciada casi al pasar —una promesa de acompañarse incluso en la muerte— encendió las alarmas entre los seguidores de la serie. En una temporada que promete no tener concesiones, muchos temen que ese juramento funcione como un presagio: una tragedia que subraye, de la forma más cruel, que nadie está a salvo en el cierre de esta historia.

Finalmente, persiste el enigma de Max. Su estado, suspendido entre la vida y la muerte, abrió una grieta tan inquietante como simbólica. Se sabe que Vecna no se atreve a entrar en el refugio donde ella permanece, como si allí existiera algo que el villano no puede dominar. ¿Es un recuerdo, una emoción, una forma de resistencia mental? La posibilidad de que el miedo —o la empatía— sea la debilidad definitiva del “Abismo” conecta con uno de los temas centrales de la serie: la lucha interna contra los traumas y las heridas que no se ven.

Lo que está en juego no es únicamente el destino de Hawkins, sino el sentido mismo de una historia que, desde el comienzo, habló sobre la amistad como refugio frente al horror. Y en ese punto, cualquier desenlace posible promete ser tan inolvidable como doloroso.