El final de "Stranger Things" está cada vez más cerca: Netflix lanzó el trailer del volumen 2

Este lunes 15 de diciembre, Netflix activó la cuenta regresiva para el final de "Stranger Things" con el lanzamiento del tráiler definitivo del Volumen 2. El avance confirmó que la serie creada por los hermanos Duffer se encamina a un cierre dividido y cargado de épica, pensado como un verdadero evento de fin de año.

La despedida llegará en dos etapas: los tres primeros episodios se estrenarán el 25 de diciembre, mientras que el capítulo final verá la luz el 31 de diciembre, una fecha simbólica que marcará el cierre definitivo de una de las ficciones más influyentes de la última década. El tráiler, que se viralizó en minutos y desató una avalancha de reacciones en redes sociales, anticipa un desenlace mucho más oscuro, con Hawkins al borde del colapso y una amenaza del Upside Down más devastadora que nunca.

image Las imágenes adelantan escenas de alto riesgo, combates sobrenaturales y alianzas inesperadas entre los protagonistas, en lo que promete ser la batalla más intensa y emocional de toda la saga. El elenco regresa casi en su totalidad para dar forma a este último tramo, encabezado nuevamente por Winona Ryder, David Harbour y Millie Bobby Brown, figuras centrales desde el inicio de la historia.

También vuelven Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink, con personajes atravesados por un recorrido más maduro y sombrío, en sintonía con el tono de despedida que proponen los Duffer. A ellos se suma el regreso de Jamie Campbell Bower como Vecna, el villano que redefinió el rumbo de la serie, y una incorporación estelar que elevó aún más la expectativa: Linda Hamilton.