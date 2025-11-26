26 de noviembre de 2025 - 11:06

Stranger Things 5: a qué hora se estrenan los nuevos capítulos en Netflix Argentina

La quinta temporada marca el final de la exitosa serie nacida en 2016. Llega a Netflix en tres volúmenes. Detalles del reparto y la sinopsis.

Stranger Things 5: cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos en Netflix Argentina

Stranger Things 5: cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos en Netflix Argentina

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La quinta temporada de "Stranger Things", la serie de ciencia ficción y terror de Netflix, finalmente llega este 26 de noviembre a la plataforma de streaming, en un marco de profunda expectativa mundial.

Leé además

Qué capítulos ver a horas del estreno de Stranger Things, quinta temporada.

Los 4 capítulos obligatorios de "Stranger Things" para ver antes de la quinta temporada en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

Se robaron la bici que Netflix usó para promocionar Stranger Things en Buenos Aires

Por Redacción Espectáculos

Qué va a pasar en "Stranger Things 5": final de la serie

La trama oficial de la temporada 5 de "Stranger Things" anticipa el enfrentamiento final y definitivo. El pueblo de Hawkins ya no es aquel tranquilo que conocimos en 1983, sino un territorio sitiado y en cuarentena militar tras el brutal asalto del villano Vecna, que fracturó la realidad abriendo múltiples portales del Upside Down.

Stranger Things 5 (Netflix)
Stranger Things 5 (Netflix)

Stranger Things 5 (Netflix)

Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Eleven (Millie Bobby Brown), obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will (Noah Schnapp), también se avecina una amenaza conocida y horrorosa.

La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca.

"Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, reza la sinopsis oficial de los nuevos episodios, que durarán cada uno entre 54 y 180 minutos.

Stranger Things 5 (Netflix)
Stranger Things 5 (Netflix)

Stranger Things 5 (Netflix)

Cuándo se estrena en Argentina cada capítulo de la quinta temporada de Stranger Things

La quinta temporada de "Stranger Things" está conformada de ocho episodios, pero se estrenará en Netflix en tres partes:

Stranger Things, quinta temporada - “Volumen 1″: martes 26 de noviembre

  • Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos
  • Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos
  • Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos
  • Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos
Stranger Things 5 (Netflix)
Stranger Things 5 (Netflix)

Stranger Things 5 (Netflix)

Stranger Things, quinta temporada - “Volumen 2″: jueves 25 de diciembre

  • Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos
  • Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos
  • Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos

Stranger Things, quinta temporada - “El capítulo final”: jueves 31 de diciembre

  • Episodio 8: The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) | Duración: Alrededor de 180 minutos

A qué hora se estrena en Argentina la quinta temporada de Stranger Things

En Argentina, el estreno del volumen 1 de "Stranger Things 5" será el miércoles 26 de noviembre a las 22 horas (8 pm ET en Estados Unidos).

Stranger Things 5 (Netflix)
Stranger Things 5 (Netflix)

Stranger Things 5 (Netflix)

Reparto de "Stranger Things 5"

  • Winona Ryder (Joyce)

  • David Harbour (Hopper)

  • Millie Bobby Brown (Eleven)

  • Finn Wolfhard (Mike)

  • Gaten Matarazzo (Dustin)

  • Caleb McLaughlin (Lucas)

  • Noah Schnapp (Will)

  • Sadie Sink (Max)

  • Natalia Dyer (Nancy)

  • Charlie Heaton (Jonathan)

  • Joe Keery (Steve)

  • Maya Hawke (Robin)

  • Priah Ferguson (Erica)

  • Brett Gelman (Murray)

  • Cara Buono (Karen)

  • Jamie Campbell Bower (Vecna)

  • Amybeth McNulty (Vickie) - Ahora es regular

  • Linda Hamilton - Se une en un rol desconocido

La actriz Linda Hamilton en Stranger Things 5 (Netflix)
La actriz Linda Hamilton en Stranger Things 5 (Netflix)

La actriz Linda Hamilton en Stranger Things 5 (Netflix)

Tráiler oficial de "Stranger Things 5"

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 1 | Netflix

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

adios a stranger things: la serie de netflix esta a punto de terminar y ya nos sentimos nostalgicos

Adiós a "Stranger Things": la serie de Netflix está a punto de terminar y ya nos sentimos nostálgicos

Por Daniel Arias Fuenzalida
Los estrenos de la nueva grilla de HBO Max para 2026

Los sorprendentes estrenos de HBO Max para 2026

Por Redacción Espectáculos
La guionista de Envidiosa mandó a terapia a las fanáticas que critican a su personaje.

La furia de la guionista de "Envidiosa" con las fans: "Vayan a terapia con Fernanda"

Por Redacción Espectáculos
Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas día por día y venta de entradas

Entradas para el Festival de Viña del Mar 2026: precios y parrilla de artistas día por día

Por Redacción Espectáculos