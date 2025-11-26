Stranger Things 5: a qué hora se estrenan los nuevos capítulos en Netflix Argentina

La quinta temporada marca el final de la exitosa serie nacida en 2016. Llega a Netflix en tres volúmenes. Detalles del reparto y la sinopsis.

Stranger Things 5: cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos en Netflix Argentina

La quinta temporada de "Stranger Things", la serie de ciencia ficción y terror de Netflix, finalmente llega este 26 de noviembre a la plataforma de streaming, en un marco de profunda expectativa mundial.

Qué va a pasar en "Stranger Things 5": final de la serie La trama oficial de la temporada 5 de "Stranger Things" anticipa el enfrentamiento final y definitivo. El pueblo de Hawkins ya no es aquel tranquilo que conocimos en 1983, sino un territorio sitiado y en cuarentena militar tras el brutal asalto del villano Vecna, que fracturó la realidad abriendo múltiples portales del Upside Down.

Stranger Things 5 (Netflix) Stranger Things 5 (Netflix) Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Eleven (Millie Bobby Brown), obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will (Noah Schnapp), también se avecina una amenaza conocida y horrorosa.

La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca.

"Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, reza la sinopsis oficial de los nuevos episodios, que durarán cada uno entre 54 y 180 minutos.