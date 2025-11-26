"Me persigue": Cris Morena habló de las impactantes coincidencias entre la muerte de su hija y la de su nieta

Cris Morena , a cuatro meses de la muerte de su nieta Mila , volvió a dar a una entrevista en vivo y eligió el ciclo Sería increíble (OLGA) para hacerlo. Allí, por primera vez, habló con detalle del duelo familiar y de las coincidencias que enlazaron la partida de la pequeña de 7 años con la de su hija, Romina Yan .

Desde el comienzo, Cris dejó claro que poner en palabras su estado emocional le resultaba difícil. “ Perdón, no sabría mucho cómo explicarlo ”, expresó. Su reflexión se centró en el dolor que atraviesan su hijo Tomás Yankelevich, su nuera Sofía Reca y su nieto Inti , quienes viven en Miami.

La preocupación por ellos ocupó el centro de la conversación. Según planteó, esa necesidad de acompañarlos se reforzó por la cercanía simbólica entre las dos pérdidas que golpearon a la familia.

“Como yo tuve una experiencia muy similar, ¿no? Igual a la de mi hijo, que además fue el mismo día, no del mismo mes, pero el mismo día, el mismo número ”, explicó. Aludió al 28: Romina murió el 28 de septiembre de 2010 y Mila, el 28 de julio pasado .

Ese número, que volvió a aparecer en un nuevo golpe del destino, adquirió para ella una carga emocional profunda. “ El ocho me persigue, el infinito y dos ocho son dos infinitos.. .”, dijo, en una mezcla de simbolismos, fechas y preguntas que la acompañan desde hace años.

Al evocar a su nieta, Cris describió una presencia que, según ella, se mantiene viva en la cotidianeidad familiar. “Es muy complicado... Mila está presente permanentemente con nosotros".

"A veces es doloroso, a veces es una sonrisa, a veces es lo que siempre hablé de Romina, que se me aparecía de una manera extraña, pero yo veía que eso para mí, eso que aparecía era ella y me mandaba señales y todo y lo mismo le está pasando un poco a Tomás y a Sofi, ahí a los tres con Mila y bueno, están muy juntos y a mí me importa muchísimo el dolor de ellos mucho más que el mío”, expresó con honestidad.

El tatuaje que Cris Morena se hizo por Romina y Mila Yankelevich

En un momento de la entrevista, Cris mostró el tatuaje que se hizo como homenaje a Romina y a Mila, el único que lleva. “Es el único que tengo y que tendré: dice 28 es el dos y el ocho, pero el dos si lo cerrás también es un infinito. Entonces ahí quedó”, explicó, como si ese número hubiera encontrado un lugar definitivo en su piel y en su historia.

Los trágicos antecendentes de Cris Morena y el eterno recuerdo de Romina Yan (5)

Sobre el final, mencionó un hilo que, según ella, une a las mujeres de su familia a través del tiempo. “Sí, muchas cosas, muchas causalidades y muchas casualidades: una historia familiar de mujeres muy compleja, que también es un gran estudio que vengo haciendo desde hace muchos años de por qué las mujeres de mi familia han sufrido tanto y cuando hablo de mujeres hablo de abuela, tartarabuela, o sea, vengo estudiando toda la historia familiar y todavía no descubrí demasiado, pero lo que sí descubrí es que eran todas mujeres sumamente brillantes”, afirmó, con una mezcla de admiración y búsqueda.