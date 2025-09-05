5 de septiembre de 2025 - 10:18

Reapareció Cris Morena en el show de Erreway: qué dijo de su nieta Mila

La productora se subió al escenario junto a Erreway en el cumpleaños de Camila Bordonaba y recordó también a Romina Yan, quien cumpliría años este 5 de septiembre.

A poco más de un mes del deceso de la niña de siete años, su abuela volvió a los escenarios en el día del cumpleaños de Camila Bordonaba, protagonista de Erreway y del nuevo show junto a Felipe Colombo y Benjamín Rojas. La cuarta integrante, Luisana Lopilato, no se sumó a la gira por compromisos previos.

El mensaje de Cris Morena tras la muerte de su nieta Mila

Con un traje negro con palabras inspiradoras en blanco, como pasión y amor, la mujer se subió al escenario y destacó estar con el público escuchando las canciones que escribió hace más de 20 años para la novela adolescente.

“Todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, argumentó. Y, con la voz quebrada, agregó: ”Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles luz. Gracias”.

La carta de Cris Morena en su regreso al ojo público

En medio del show, sacó una carta y explicó que su idea siempre fue transmitir, a través de la música, la amistad y el amor, que nadie estaba solo y que cada voz tenía valor. Para ella, Rebelde Way es pura pasión, un estallido de emociones y la fuerza de animarse a romper con todo lo que limita. Hacer esa serie fue lo que la convirtió en “rebelde” de verdad: la empujó a salir de lo cómodo y a jugársela con el corazón por lo que soñaba y en lo que creía.

En el cuarto, de nueve shows que harán en Buenos Aires,Cris continuó: “La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino. Jugártela. ¿Se juegan? Ir por más, animarse y no conformarse nunca con lo que el mundo impone. Nuestra tierra, escuchen atentos, nuestra tierra necesita los que tienen el coraje de soñar, de despertar su corazón, de correr riesgos para vivir a pleno, de apasionarse”.

La creadora de tiras infantiles, invitó al público a ser rebeldes y estar vivos en un mundo que parece sordo, mudo y ciego. Los instó a resistir y luchar contra la hipocresía, las mentiras, la sinrazón y la maldad.

Vivir es resistir nuestra propia cruz. El mundo nos necesita. Necesita espíritus rebeldes que puedan cambiar, almas que se atrevan a ponerle el pecho a la vida y bandera blanca al corazón", expresó. Y arengó: “¡Rebeldes del mundo! ¡Rebeldes del Movistar! ¿Será al fin que el corazón de todos se despertó?“.

Benjamín, Felipe y Camila se sumaron a Cris en un afectuoso abrazo y cantaron junto a ella “Será de Dios”. La mujer por momentos bajaba la cabeza y en otros se sumaba a corear la melodía sobre el deseo de no dejar ir un amor.

¿Cómo murió Mila Yankelevich?

Mila Yankelevich fue víctima fatal del trágico accidente náutico ocurrido el 28 de julio en Biscayne Bay, justo frente a la costa de Miami Beach. Ocurrió tras un choque entre un velero y una barcaza. Fueron dos las menores argentinas que murieron.

La niña de siete años es la hija de Tomás Yankelevich, hijo de Cris y hermano de Romina Yan quien falleció hace 15 años por un paro cardiorrespiratorio.

