Daniel Quiroga lleva su obra "Tony Usman" al teatro El Círculo

" Tony Usman es un asesino a sueldo solitario y metódico. Es el mejor en lo que hace. Mientras espera para completar el que espera sea su último trabajo, lo acosan sus fantasmas y exorciza sentimientos y recuerdos sobre su infancia, los sueños y algún que otro amor. Una comedia policial sobre un asesino perdido en un mundo sin brújula moral".

Así presenta Daniel Quiroga la obra Tony Usman: otra noche para morir , la comedia en la que el reconocido actor se presenta bajo la dirección de Ariel Blasco.

Esta vez, luego del estreno en mayo y de varias funciones en diversos teatros, llevará su presentación este sábado 6 de septiembre, a las 21.30, en el teatro El Círculo (Olegario V. Andrade 510, segundo piso, Ciudad).

Hace poco, Los Andes contó más destalles sobre esta comedia. " Tony Usman: otra noche para morir ", una obra teatral escrita por el propio Quiroga pero dirigida (atención aquí) por Ariel Blasco, reconocido dramaturgo y director teatral que ha sabido forjar un estilo propio con sus numerosas producciones (que incluyen tres Comedia Municipales).

El show tiene varias particularidades: no solo el nuevo personaje de Quiroga, craneado con la originalidad que lo caracteriza y del que quizás vengan otras secuelas en el futuro, sino también el hecho de que el actor da un paso al costado en la dirección, encargándosela a otra persona. Tenemos por costumbre asistir a espectáculos, la mayoría de las veces unipersonales, donde todo el criterio artístico pasa por sus manos. Ahora, el desafío fue unir las miradas.

Entrada con descuento

Sólo durante la jornada del viernes 5 de septiembre, si al sacar la entrada en entradaweb.com.ar se ingresa el "código secreto" USMAN, se obtendrá un importante descuento. El código estará activo, pero se autodestruirá a la medianoche de este viernes.