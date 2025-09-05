5 de septiembre de 2025 - 12:06

Daniel Quiroga lleva su obra "Tony Usman" al teatro El Círculo

"Tony Usman, otra noche para morir" es la comedia en la que el reconocido actor se presenta bajo la dirección de Ariel Blasco. La función será este sábado 6 de septiembre, a las 21.30, en El Círculo.

Daniel Quiroga en Tony Usman, otra noche para morir.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

"Tony Usman es un asesino a sueldo solitario y metódico. Es el mejor en lo que hace. Mientras espera para completar el que espera sea su último trabajo, lo acosan sus fantasmas y exorciza sentimientos y recuerdos sobre su infancia, los sueños y algún que otro amor. Una comedia policial sobre un asesino perdido en un mundo sin brújula moral".

Así presenta Daniel Quiroga la obra Tony Usman: otra noche para morir, la comedia en la que el reconocido actor se presenta bajo la dirección de Ariel Blasco.

Esta vez, luego del estreno en mayo y de varias funciones en diversos teatros, llevará su presentación este sábado 6 de septiembre, a las 21.30, en el teatro El Círculo (Olegario V. Andrade 510, segundo piso, Ciudad).

Además de Quiroga, participan Gustavo Álvarez e Ivana Chavarini. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.com.ar.

Daniel Quiroga presenta Tony Usman foto de promo Ph Lula Arias.jpg

Hace poco, Los Andes contó más destalles sobre esta comedia. " Tony Usman: otra noche para morir", una obra teatral escrita por el propio Quiroga pero dirigida (atención aquí) por Ariel Blasco, reconocido dramaturgo y director teatral que ha sabido forjar un estilo propio con sus numerosas producciones (que incluyen tres Comedia Municipales).

El show tiene varias particularidades: no solo el nuevo personaje de Quiroga, craneado con la originalidad que lo caracteriza y del que quizás vengan otras secuelas en el futuro, sino también el hecho de que el actor da un paso al costado en la dirección, encargándosela a otra persona. Tenemos por costumbre asistir a espectáculos, la mayoría de las veces unipersonales, donde todo el criterio artístico pasa por sus manos. Ahora, el desafío fue unir las miradas.

Entrada con descuento

Sólo durante la jornada del viernes 5 de septiembre, si al sacar la entrada en entradaweb.com.ar se ingresa el "código secreto" USMAN, se obtendrá un importante descuento. El código estará activo, pero se autodestruirá a la medianoche de este viernes.

