5 de septiembre de 2025 - 14:45

Quién es el hombre que acompañó a Wanda Nara a la cancha para ver a la Selección

La empresaria y conductora fue vista con su familia y con un hombre desconocido en el Monumental, en el partido por las eliminatorias del Mundial 2026.

wanda nara con un hombre en la cancha
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Selección argentina disputó este jueves un partido por las eliminatorias del Mundial 2026 frente a Venezuela, encuentro que quedó marcado por ser el último compromiso oficial de Lionel Messi en el país. La cita en el Monumental convocó a una multitud de fanáticos y de famosos, entre ellas estuvo Wanda Nara.

La empresaria llegó al estadio acompañada por sus cinco hijos, su padre, su hermana Zaira, sus sobrinos y las novias de sus hijos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de un hombre junto a la conductora.

Según contaron en Intrusos, se trata de Martín Migueles, vecino de Nordelta y amigo de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, quien está actualmente detenido.

Wanda Nara intentó ocultar al hombre que la acompañaba

La empresaria compartió varias imágenes en sus redes sociales desde la cancha, donde se la pudo ver muy cerca de su familia, aunque evitó mostrar al supuesto “amigo” que estuvo a su lado durante la noche.

Días atrás, cuando su nombre ya había sido vinculado a Migueles, Wanda aclaró que no se trata de una relación sentimental. “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, afirmó en diálogo con la prensa.

wanda nara en familia

En Intrusos también dieron detalles de cómo fue la llegada de ambos al estadio. “Migueles tiene que ir a declarar en la causa de Piccirillo como testigo… Llegaron a la San Martín baja y sus asientos estaban ocupados, estuvieron un tiempo parados hasta que consiguieron ubicación”, relató uno de los panelistas.

El vínculo entre Wanda y Migueles, además, estaría atravesado por cuestiones económicas. “Wanda habría hecho una inversión y su plata no estaría volviendo. Parte del pago sería la camioneta que tiene ahora”, sostuvieron en el programa de América, dejando abierta la incógnita sobre la naturaleza del lazo entre ambos.

