Quién es el hombre que acompañó a Wanda Nara a la cancha para ver a la Selección

La empresaria y conductora fue vista con su familia y con un hombre desconocido en el Monumental, en el partido por las eliminatorias del Mundial 2026.

La Selección argentina disputó este jueves un partido por las eliminatorias del Mundial 2026 frente a Venezuela, encuentro que quedó marcado por ser el último compromiso oficial de Lionel Messi en el país. La cita en el Monumental convocó a una multitud de fanáticos y de famosos, entre ellas estuvo Wanda Nara.

La empresaria llegó al estadio acompañada por sus cinco hijos, su padre, su hermana Zaira, sus sobrinos y las novias de sus hijos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de un hombre junto a la conductora.

Según contaron en Intrusos, se trata de Martín Migueles, vecino de Nordelta y amigo de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, quien está actualmente detenido.

Wanda Nara intentó ocultar al hombre que la acompañaba La empresaria compartió varias imágenes en sus redes sociales desde la cancha, donde se la pudo ver muy cerca de su familia, aunque evitó mostrar al supuesto "amigo" que estuvo a su lado durante la noche.

Días atrás, cuando su nombre ya había sido vinculado a Migueles, Wanda aclaró que no se trata de una relación sentimental. “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, afirmó en diálogo con la prensa.