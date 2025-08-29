29 de agosto de 2025 - 21:14

Habló el abogado de la China Suárez: dió todos los detalles de la denuncia por hostigamiento en redes

Agustín Rodriguez, quien representa a la modelo, no quiso dar detalles de quién podría estar tras el hostigamiento.

Mauro Icardi y la China Suárez z
Desde la confirmación de su romance con Mauro Icardi, la China Suárez no sólo ha tenido conflictos con el entorno de Wanda Nara, también ha sido foco de intensos cuestionamientos en redes sociales. A raíz de esta situación, la modelo y actriz decidió ir a la Justicia.

Las palabras del abogado de la China Suárez

En el programa Puro Show (El Trece), la periodista Fernanda Iglesias aseguró que detrás de la ola de ataques estaría Wanda Nara, a través de una operación digital controlada por una mujer identificada con las iniciales L.C. Según la versión difundida, el objetivo consistiría en acosar de forma sistemática a Suárez en sus posteos. Ante esas declaraciones, el ciclo fue a buscar la palabra del abogado de la actriz, quien prefirió mantener cautela y evitar acusaciones directas.

“Estamos al tanto de la situación. No puedo de ninguna manera aseverar que está Wanda Nara tras esto, lo que sí, que se ha identificado un grupo de personas con discurso de odio, de violencia hacia Eugenia Suárez”, explicó Rodríguez.

Y agregó: “Ya hicimos algunas investigaciones, más allá de las que hizo el periodismo, que realmente han ayudado mucho en esto y estamos haciendo las presentaciones. Nosotros ya teníamos presentada una denuncia por hostigamiento contra Eugenia Suárez, con lo cual estamos ampliando para que se investigue todo esto y se investigue a las personas“.

“Algunas son personas que residen en el país y otras fuera del país. Es muy grave porque son varias personas que tenían como objetivo exclusivamente dañar, perjudicar a Eugenia Suárez”.

El letrado insistió en no adelantar información que pudiera interferir con la labor judicial, aunque confirmó la existencia de múltiples pruebas. “Hay tweets, hay audios, hay presunciones de que hay varias personas atrás de este… yo no lo llamaría ejército, sino inadaptados que se dedican a esto. Evidentemente, tienen muy poco que hacer o no sé qué beneficios reciben por hacer esto”, subrayó.

Su vínculo con Mauro Icardi

Mientras la investigación avanza, la propia Suárez sigue en el centro de la atención mediática. Este jueves, Icardi compartió en Instagram una dedicatoria romántica hacia su pareja con una serie de fotos en blanco y negro de ambos en un restaurante de Estambul. “No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió el delantero del Galatasaray, en un gesto que buscó reforzar la exposición pública de su relación.

Mauro Icardi y la China Suárez

Las imágenes se viralizaron de inmediato, pero los comentarios negativos volvieron a copar el espacio de interacción. Mensajes como “No fue el destino, sino la cuernada que le hiciste a tu ex”, “¿El destino eligió que arruinen familias?” o “El destino se les ríe en la cara” dominaron la publicación, reflejando el clima hostil que se repite desde que la pareja decidió oficializar su vínculo meses atrás.

