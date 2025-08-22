22 de agosto de 2025 - 15:37

Por qué la China Suárez demandaría a Laura Ubfal y el pedido que le hizo a sus abogados

La actriz le iniciará acciones legales a la periodista luego de que compartió información que le habría hecho llegar Wanda Nara.

China Suárez contra Laura Ubfal
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Laura Ubfal generó una fuerte polémica luego de contar en LAM que había hablado con Wanda Nara sobre la supuesta violencia de Mauro Icardi. La periodista explicó que la mediática le transmitió información delicada sobre su relación con el futbolista y sobre la relación que él tiene con la China Suárez.

Leé además

wanda nara confirmo que la china suarez esta embarazada: que le dijo mauro icardi y por que le da pena la actriz

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: qué le dijo Mauro Icardi y por qué "le da pena" la actriz

Por Redacción Espectáculos
tres veces estuve encerrada: wanda nara comparo su conflicto contra mauro icardi con el de julieta prandi

"Tres veces estuve encerrada": Wanda Nara comparó su conflicto contra Mauro Icardi con el de Julieta Prandi

Por Redacción Espectáculos

“Estuve hablando con Wanda y me dice ‘la violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba del abuso’”, relató al aire. Según lo que Ubfal contó en el programa, lo que más impactó fue que Wanda también habría hecho referencia a malos tratos de Icardi hacia la China Suárez.

“Esta semana me llaman para presentar el teléfono, hay detalles de violencia y hacia la China también. La Justicia penal tendrá mi celular”, aseguró la conductora sobre lo que Wanda le confió en privado.

“Ella se identificó con Julieta Prandi. A las abogadas de Mauro las va a denunciar por desacreditarla, eso también es maltrato, no existe que por dinero dos mujeres defiendan tanta violencia, cuando vean las pruebas se van a sorprender”, expresó la periodista al reproducir las palabras de la empresaria.

wanda nara

La China Suárez furiosa por las declaraciones de Laura Ubfal

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y llegaron rápidamente a oídos de la China Suárez, quien reaccionó de inmediato. Molesta por la mención en ese contexto, la actriz se comunicó con sus abogados y decidió iniciar acciones legales contra Laura Ubfal.

Desde el programa Intrusos confirmaron que Suárez ya ordenó el envío de una carta documento. La intención es que la periodista se retracte públicamente. La China sostiene que lo dicho “es totalmente mentira” y que resulta inaceptable “que se haga eco de una mentira semejante”.

El equipo legal de la actriz busca que quede asentado que nunca existieron hechos de violencia en su vínculo con Icardi y que cualquier versión en ese sentido constituye una difamación. “Despertó indignación y ya están mandando la carta documento”, detallaron en el ciclo de América.

Mauro Icardi y la China Suárez z
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Wanda Nara rompió en llanto en la tevé italiana. (Captura Rai)

"Para no morirme": Wanda Nara y una grave confesión sobre su estado de salud

Por Redacción Espectáculos
los memes luego de que la china suarez subio un video de mauro icardi en ropa interior

Los memes luego de que la China Suárez subió un video de Mauro Icardi en ropa interior

Por Redacción Espectáculos
la china suarez mostro como se despierta mauro icardi tras la polemica por el mani

La China Suárez mostró cómo se despierta Mauro Icardi tras la polémica por el "maní"

Por Redacción Espectáculos
Imágenes del altercado entre Mauro Icardi con un hincha del Galatasaray

Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan y desató la polémica en Turquía

Por Redacción Deportes