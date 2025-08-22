Por qué la China Suárez demandaría a Laura Ubfal y el pedido que le hizo a sus abogados

Laura Ubfal generó una fuerte polémica luego de contar en LAM que había hablado con Wanda Nara sobre la supuesta violencia de Mauro Icardi. La periodista explicó que la mediática le transmitió información delicada sobre su relación con el futbolista y sobre la relación que él tiene con la China Suárez .

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: qué le dijo Mauro Icardi y por qué "le da pena" la actriz

“Estuve hablando con Wanda y me dice ‘la violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba del abuso’”, relató al aire. Según lo que Ubfal contó en el programa, lo que más impactó fue que Wanda también habría hecho referencia a malos tratos de Icardi hacia la China Suárez .

“Esta semana me llaman para presentar el teléfono, hay detalles de violencia y hacia la China también . La Justicia penal tendrá mi celular”, aseguró la conductora sobre lo que Wanda le confió en privado.

En ese mismo intercambio, siempre según la versión de Ubfal, Wanda habría agregado una comparación con la experiencia de Julieta Prandi .

“Ella se identificó con Julieta Prandi. A las abogadas de Mauro las va a denunciar por desacreditarla , eso también es maltrato, no existe que por dinero dos mujeres defiendan tanta violencia, cuando vean las pruebas se van a sorprender”, expresó la periodista al reproducir las palabras de la empresaria.

La China Suárez furiosa por las declaraciones de Laura Ubfal

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y llegaron rápidamente a oídos de la China Suárez, quien reaccionó de inmediato. Molesta por la mención en ese contexto, la actriz se comunicó con sus abogados y decidió iniciar acciones legales contra Laura Ubfal.

Desde el programa Intrusos confirmaron que Suárez ya ordenó el envío de una carta documento. La intención es que la periodista se retracte públicamente. La China sostiene que lo dicho “es totalmente mentira” y que resulta inaceptable “que se haga eco de una mentira semejante”.

El equipo legal de la actriz busca que quede asentado que nunca existieron hechos de violencia en su vínculo con Icardi y que cualquier versión en ese sentido constituye una difamación. “Despertó indignación y ya están mandando la carta documento”, detallaron en el ciclo de América.