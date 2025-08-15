Julieta Prandi habló sobre la actual pareja de Claudio Contardi: "Mis hijos sabían pero me tenían que mentir"

Se trata de quien era "la amante de toda la vida" del ahora condenado. Según relató Prandi, la mujer se hacía pasar por la niñera de sus hijos.

Julieta Prandi, en diálogo con LAM(América TV), brindó más detalles del calvario que vivió en manos de Claudio Contardi, su exmarido. El hombre fue condenado a 19 años de prisión por “abuso sexual carnal agravado por el vínculo”.

Ahora Prandi habló sobre el rol que cumplió Cinthia Santillán, la actual pareja del empresario. Según su relato, la mujer se hacía pasar por la niñera de sus hijos desde muy pequeños.

“Mis hijos me decían por teléfono que era una niñera y en realidad era la novia de él, la amante de toda la vida. Mis hijos sabían pero me tenían que mentir”, contó la modelo. Además reveló que terminó por enterarse de la verdad cuando su hijo más grande cumplió los diez años y le confesó todo.

"Le tienen miedo"

"El más chiquito sumó su edad con los años de la condena y suspiró de alivio cuando se dio cuenta de que iba a tener 29 para cuando se cumpliera"



"La niñera real era la que se quedaba en Escobar con ellos y él se iba a otra casa. Él no se quedaba con ellos", recordó Prandi sobre cómo era el destrato que sufrían sus hijos. Esto habría ocurrido cada vez que debían cumplir con el régimen de visitas tras la separación.

“Fueron varios meses que yo sabía lo que pasaba. Hice la denuncia y a partir de ahí el más grande no lo quiso ver nunca más, y no lo vio nunca más. El más chiquito siguió porque era más chiquito y cuando terminó el jardín empezó a manifestar que no lo quería ver. Empezó a decir: ‘No quiero que Claudio me vaya a buscar al colegio. No quiero que me lleve’”, detalló.