Emanuel Ortega enfrentó al biógrafo de Javier Milei por poner en duda la denuncia de Julieta Prandi

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por delitos vinculados a la integridad sexual y se ordenó su inmediata detención. La sentencia incluyó el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

El biógrafo y amigo de Milei defendió al exmarido abusador de Julieta Prandi y tuvo que borrar el mensaje

El fallo se conoció días después de que el fiscal solicitara 20 años de prisión y la querella pidiera 50, en una causa que se extendió durante una década. En paralelo a la noticia judicial, se desató una fuerte polémica en redes sociales a partir de un mensaje publicado por Nicolás Márquez , coautor junto a Marcelo Alejandro Duclos del libro "Milei, la revolución que no vieron venir". El escritor cuestionó las denuncias de la modelo y conductora con un posteo en X que generó una ola de críticas.

“Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con \[Guillermo] Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, escribió.

En el mismo hilo, Márquez agregó: “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente ".

"¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja – un tal Emanuel Ortega , que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior–?”, expresó. Sin embargo, tras recibir respuestas críticas, el autor eliminó la publicación.

La respuesta de Emanuel Ortega a Nicolás Márquez Noriega, biógrafo de Javier Milei

Horas más tarde, Emanuel Ortega, pareja de Prandi, reaccionó con dureza. En una historia de Instagram, escribió: “Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega. No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia. Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”.

el mensaje de Emanuel Ortega contra el biógrafo de javier Milei

El músico continuó: “Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”.

En su mensaje final, Ortega apuntó: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.