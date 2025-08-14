14 de agosto de 2025 - 12:21

Emanuel Ortega enfrentó al biógrafo de Javier Milei por poner en duda la denuncia de Julieta Prandi

El cantante y actor cruzó a Nicolás Márquez, el biógrafo y amigo de Javier Milei, que puso en duda las denuncias por abuso que presentó la modelo contra su exmarido.

Emanuel Ortega defendió a Julieta Prandi
jprandi_439222551_18431823832059365_3602577638222875678_n
el mensaje de Emanuel Ortega contra el biógrafo de javier Milei
biógrafo de Javier Milei contra Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

asi reacciono julieta prandi a la condena a 19 anos de prision que recibio su exmarido, claudio contardi

Así reaccionó Julieta Prandi a la condena a 19 años de prisión que recibió su exmarido, Claudio Contardi

Por Redacción Policiales
Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, defendió al exmarido de Julieta Prandi tras la condena por abuso sexual

El biógrafo y amigo de Milei defendió al exmarido abusador de Julieta Prandi y tuvo que borrar el mensaje

Por Redacción Política

Qué dijo el biógrafo de Milei sobre la denuncia de Julieta Prandi

El fallo se conoció días después de que el fiscal solicitara 20 años de prisión y la querella pidiera 50, en una causa que se extendió durante una década. En paralelo a la noticia judicial, se desató una fuerte polémica en redes sociales a partir de un mensaje publicado por Nicolás Márquez, coautor junto a Marcelo Alejandro Duclos del libro "Milei, la revolución que no vieron venir". El escritor cuestionó las denuncias de la modelo y conductora con un posteo en X que generó una ola de críticas.

“Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con \[Guillermo] Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, escribió.

biógrafo de Javier Milei contra Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En el mismo hilo, Márquez agregó: “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente".

"¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja –un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior–?”, expresó. Sin embargo, tras recibir respuestas críticas, el autor eliminó la publicación.

La respuesta de Emanuel Ortega a Nicolás Márquez Noriega, biógrafo de Javier Milei

Horas más tarde, Emanuel Ortega, pareja de Prandi, reaccionó con dureza. En una historia de Instagram, escribió: “Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega. No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia. Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”.

el mensaje de Emanuel Ortega contra el biógrafo de javier Milei

El músico continuó: “Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”.

En su mensaje final, Ortega apuntó: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.

jprandi_439222551_18431823832059365_3602577638222875678_n

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

El pedido desesperado que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia durante el juicio contra Claudio Contardi

Por Agustín Zamora
el dificil momento de marley con sus hijos en medio de las grabaciones de por el mundo

El difícil momento de Marley con sus hijos en medio de las grabaciones de "Por el mundo"

Por Redacción Espectáculos
El Rey Carlos III sufrió un golpe político por parte de Granada.

El Rey Carlos III y la Corona Británica la están pasando mal por la decisión de un país que se les reveló

Por Agustín Zamora
En los knockouts, el mendocino Pablo Galve quedó afuera de La Voz Argentina

Otro mendocino dejó La Voz Argentina: quién es el único que queda en competencia

Por Redacción Espectáculos