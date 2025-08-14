El biógrafo y amigo de Milei defendió al exmarido abusador de Julieta Prandi y tuvo que borrar el mensaje

La madre de Julieta Prandi habló luego de la sentencia a Claudio Contardi

Márquez es escritor, abogado y coautor del libro "Milei, la revolución que no vieron venir" (2024) En el pasado siempre fue eje del rechazo por referirse a los homosexuales como “ insanos ” y negar los crímenes de la última dictadura cívico-militar, como las apropiaciones de bebés y las violaciones de mujeres detenidas.

En el plano judicial, el libertario fue denunciado en 2008 por el presunto abuso sexual de su hija cuando ella tenía tres años. Después de varios años de litigio y recursos de por medio, el caso fue archivado.

A través de la red social X , apenas se conoció este miércoles la sentencia contra el exesposo de Prandi, el amigo del Presidente publicó: "No me agrada la farándula (...) no conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quién ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas. Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con [Guillermo] Francella en torno a una relación de tinte pedofílica , con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente".

“Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente ” , lanzó Márquez, pese a que las declaraciones de Prandi tienen respaldo judicial.

“¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?“, agregó en el posteo.

También habló de un "lobby de actores" y que "ni uno solo fue ‘testigo’ presencial del ‘secuestro’, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa".

Márquez borró el mensaje en defensa del exmarido abusador de Prandi

A los pocos minutos de publicar su mensaje, el biógrafo de Milei lo borró, pero siguió con su violencia en otro tuit victimizándose.

“El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas por haber cometido el ‘pecado’ de poner en duda la verosimilitud de una denuncia sin testigo, alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás, me obligó a borrar el tuit. No tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes que agreden sin brindar un solo argumento y encima con perfiles de existencia física improbable. Bye”, escribió Márquez.