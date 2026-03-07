7 de marzo de 2026 - 14:34

Vendimia 2026: un radical se acreditó apoyos importantes en la carrera por la gobernación

Dos exgobernadores se expresaron en el desayuno de la Coviar respecto de quién debe ser el candidato en 2027: Rodolfo Suárez y Julio Cobos.

Dos exgobernadores opinaron a favor de la candidatura a gobernador de Ulpiano Suárez. Foto: Daniel Caballero.

Los Andes | Redacción Política
El debate en el oficialismo provincial por la gobernación en 2027 se empezó a sentir en la Vendimia 2026 y uno que cosechó opiniones favorables fue el intendente de la Capital, UIpiano Suárez.

Durante el desayuno de Coviar, el exgobernador Rodolfo Súarez se inclinó sin dudarlo por su sobrino y heredero en la conducción del municipio. "Ulpiano Suárez tiene toda la experiencia en la gestión de gobierno, ha sido un buen gestor y es un potencial candidato", expresó.

Otro exgobernador, Julio Cobos, también inclinó un poco la balanza a su favor. "Está bien que aparezcan por decisión propia y sin bendiciones de nadie. Lo digo por Tadeo (García Zalazar), Luis Petri y Ulpiano Suárez, en alguno de los tres va a recaer la responsabilidad de dirigir los destinos de la provincia", arrancó Cobos.

Y luego reflejó con más claridad su inclinación: "Hoy estoy más allegado a Ulpiano Suárez, quien me ha pedido colaboración, está muy preocupado por el tema de vivienda, a Luis Petri lo ayudé en la interna pero dio un salto a otro espacio. Pero los tres son buenos candididatos".

