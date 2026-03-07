Vendimia 2026: un radical se acreditó apoyos importantes en la carrera por la gobernación

El debate en el oficialismo provincial por la gobernación en 2027 se empezó a sentir en la Vendimia 2026 y uno que cosechó opiniones favorables fue el intendente de la Capital, UIpiano Suárez.
Dos exgobernadores se expresaron en el desayuno de la Coviar respecto de quién debe ser el candidato en 2027: Rodolfo Suárez y Julio Cobos.
Durante el desayuno de Coviar, el exgobernador Rodolfo Súarez se inclinó sin dudarlo por su sobrino y heredero en la conducción del municipio. "Ulpiano Suárez tiene toda la experiencia en la gestión de gobierno, ha sido un buen gestor y es un potencial candidato", expresó.
Otro exgobernador, Julio Cobos, también inclinó un poco la balanza a su favor. "Está bien que aparezcan por decisión propia y sin bendiciones de nadie. Lo digo por Tadeo (García Zalazar), Luis Petri y Ulpiano Suárez, en alguno de los tres va a recaer la responsabilidad de dirigir los destinos de la provincia", arrancó Cobos.
Y luego reflejó con más claridad su inclinación: "Hoy estoy más allegado a Ulpiano Suárez, quien me ha pedido colaboración, está muy preocupado por el tema de vivienda, a Luis Petri lo ayudé en la interna pero dio un salto a otro espacio. Pero los tres son buenos candididatos".