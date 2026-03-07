Candidatas vendimiales, figuras del espectáculo y música en vivo: así fue la Serenata de las Reinas

La Serenata de las Reinas volvió a formar parte de la agenda central de la Vendimia con un evento que reunió a referentes de distintos ámbitos en Mendoza . Organizado por SANCOR Seguros junto al Park Hyatt Hotel Mendoza , el encuentro se consolidó como uno de los clásicos previos a la elección de la Reina Nacional de la Vendimia .

El evento funciona como un agasajo para las candidatas departamentales que representan a cada rincón de la provincia y que luego competirán por la corona nacional en el Teatro Griego Frank Romero Day . La gala se realiza tras la tradicional Vía Blanca , en una noche que combina celebración, espectáculo y homenaje a las representantes vendimiales.

Como desde hace casi treinta años, SANCOR Seguros llevó adelante la tradicional Gala de las Reinas junto al Park Hyatt Hotel en la ciudad de Mendoza , en el marco de la 90º edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia . La velada se desarrolló en el patio central del hotel y reunió a decenas de personalidades de la política, la economía y el ambiente social mendocino.

Entre los invitados que llegaron desde Buenos Aires se destacó la presencia de la periodista Cristina Pérez , esposa del diputado nacional Luis Petri , además de la periodista y conductora María Pía Shaw y el conductor Alejandro Wiebe , conocido popularmente como Marley .

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el espectáculo musical de Jorge Rojas , quien se presentó en el escenario para rendir homenaje a las candidatas vendimiales. Cerca de la medianoche se realizó la presentación oficial de las representantes departamentales, junto a la Reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes , y la Virreina 2025, Sofía Perfumo , quienes también participaron del reconocimiento.

Serenata de las Reinas 2026 (6) Reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la Virreina 2025, Sofía Perfumo. Ramiro Gómez

Seranata de reinas 2026

En ese marco, el presidente de Sancor Cooperativa de Seguros, Carlos Casto, destacó la importancia del evento dentro del calendario vendimial y la relación histórica de la compañía con la celebración mendocina. “La verdad que muy bien, muy contento de estar aquí en Mendoza. Para nosotros es nuestra trigésima Vendimia como Sancor Seguro participando en el evento. Y la verdad, muy contento. Aparte de una Vendimia especial, los 90 años de Vendimia, una noche muy, muy linda. Así que muy, muy contento”, señaló.

Casto también hizo referencia al recorrido institucional de la empresa, que este año celebra ocho décadas de historia. “Sí, bueno, nosotros cumplimos, este año son nuestros 80 años, y nacimos en el interior del interior. Somos de una ciudad pequeña de la provincia de Santa Fe, Sunchales. Y, como bien decís, nuestro origen fue complejo, porque justamente hace 80 años no teníamos la posibilidad de conexiones y llegar a todos los lugares”, explicó.

En esa línea, el presidente de la compañía destacó los valores que permitieron el crecimiento de la empresa en todo el país. “Pero fue esa calidez, fue ese trato humano, la forma de ver los negocios a largo plazo, de justamente construir vínculos. Todo eso posibilitó que fuéramos armando en cada lugar donde nos fuimos instalando, como en todas las provincias, como por supuesto aquí en Mendoza, hacer alianzas con nuestros productores asesores y llegar a los clientes con productos y servicios que realmente la gente los aprecia. Y, por suerte, hoy liderando el mercado”, afirmó.

Serenata de las Reinas 2026 (8) La Serenata de las Reinas se consolida como uno de los eventos más tradicionales de la agenda vendimial. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (11) Periodista y conductora Maria Pía Show. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (15) Belén Rodríguez y Florencia Marroquín (Luigi Bosca). Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (16) Lucia Badaloni, Justina López Achaval y Clara Gonzalo. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (1) Estefanía Corvalan, Eugenia Speroni, Alejandro Speroni y Guillermo Montenegro. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (2) Raquel Ojea y Mariana Palmieri. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (3) Florencia Da Souza, Laura Carbonari y Celeste Laciar. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (4) Matías Díaz Telli y Agostina Di Carlo. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (7) La Serenata de las Reinas es uno de los eventos más tradicionales de la agenda vendimial en Mendoza. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (10) Mercedes Rus y Melisa Rus durante el show de Jorge Rojas. Ramiro Gómez

Serenata de las Reinas 2026 (13) Lucas Fosco, Julieta Metral, Nicolás Depedro, Virginia Gallardo, Guillermo Montenegro, María Cecilia Ibáñez (legisladores nacionales y provinciales Libertad Avanza). Ramiro Gómez