Un poncho para las reinas de la Vendimia: se dieron a conocer los ganadores del concurso y una categoría desierta

En el año en que la Fiesta Nacional de la Vendimia celebra nueve décadas de historia, el poncho -una de las prendas más emblemáticas del acervo cuyano- se convirtió en protagonista. La Subsecretaría de Cultura , a través de su Dirección de Industrias Creativas de Mendoza, dio a conocer los ganadores del ff poncho – 90 Años”, una convocatoria que buscó conjugar identidad, innovación y funcionalidad. Sin embargo, no todas las categorías tuvieron el mismo desenlace: el rubro tradicional fue declarado desierto.

Por eso, el certamen, lanzado en el marco del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, puso en juego $5.000.000 en premios pero otorgó la mitad.

En el camino hacia los 90 años de la Vendimia, el poncho no solo abriga: también cuenta historias, tensiona miradas y proyecta la identidad mendocina hacia el futuro.

Estuvo destinado a artesanos y diseñadores con el objetivo de rescatar la identidad textil de la provincia y, al mismo tiempo, fomentar la innovación en el diseño contemporáneo. Las bases exigían que las propuestas respetaran criterios de identidad textil, técnica, innovación, concepto vinculado a las nueve décadas de la celebración y funcionalidad, dado que las prendas deberán ser utilizadas por la reina y la virreina nacionales.

Tras la evaluación de un jurado compuesto por especialistas textiles y referentes de la Vendimia, se priorizó la calidad técnica, la originalidad y la relación conceptual con los 90 años de la fiesta.

Un poncho para las reinas de la Vendimia: se conocieron los ganadores del certamen

En la categoría Poncho contemporáneo, el primer premio fue para Noelia Suárez y Nicolás Vallone; el segundo lugar lo obtuvieron Laura Gabriel y Analía Maza; y se otorgaron menciones especiales a Mariela Rudolph y Dolores Godoy.

El primer premio adquisición recibirá $1.500.000, mientras que el segundo premio adquisición será de $1.000.000. Los ponchos seleccionados podrán ser lucidos por las flamantes reina y virreina nacionales de 2026 en distintas actividades oficiales.

Una prenda con identidad de Vendimia histórica

Distinto fue el panorama en la categoría Poncho tradicional. Allí, el jurado declaró desierto el premio al considerar que las propuestas no lograron reflejar el concepto de los 90 años.

ff poncho

El jurado ad honorem estuvo integrado por Ina Cordi, Silvia Garguir, Alejandra Gamboa y Sebastián Ladrón de Guevara, presidente del jurado por la Subsecretaría de Cultura. Uno de los criterios centrales que tuvieron en cuenta fue la funcionalidad de la prenda, ya que los ponchos deberán ser utilizados por las soberanas en distintas actividades oficiales. Además, se destacó que este tipo de convocatorias puede aportar, a futuro, a la evolución estética de elementos tradicionales de la Vendimia.

El poncho ganador

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, felicitó a los participantes y subrayó la importancia de reinterpretar símbolos profundamente arraigados en la identidad provincial. Señaló que el poncho es un elemento cultural amplio, con múltiples lecturas contemporáneas, y valoró especialmente el diseño ganador por su lenguaje visual, sus colores y su capacidad de dialogar con el presente. También remarcó que la Fiesta Nacional de la Vendimia, que cumple 90 años, nació como un hecho de vanguardia y que mantener viva esa impronta implica abrir espacios a nuevas miradas y lenguajes creativos.

El equipo ganador, integrado por Noelia Suárez y Nicolás Vallone —tío y sobrina—, expresó su emoción por el reconocimiento y destacó que el proyecto nació como una iniciativa surgida en el ámbito familiar. Trabajaron con una paleta de tonos tierra y verdes para evocar el paisaje mendocino y desarrollaron una estampa que narra el recorrido del agua en la provincia, incorporando símbolos como los puntos cardinales y las estaciones.

Ambos coincidieron en que el concurso les permitió reinterpretar una prenda icónica desde una perspectiva contemporánea, con respeto por la tradición y libertad creativa.